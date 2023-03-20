20 березня у всіх країнах світу ніч і день триватимуть однаково. Цей день також вважають астрономічним початком весни, повідомляє 24 Канал.

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Дата та час весняного рівнодення у 2023 році

Щороку дата і час весняного рівнодення змінюється, оскільки проміжок між весняним і осіннім рівноденням налічує близько 365, 24 сонячних діб. У 2022 році рівнодення було 21 березня, а цього року воно настало 20 березня.



День весняного рівнодення / Фото Canva

Вважають, що рівнодення насичене потужною енергетикою. Саме в цей час Земля розташовується до Сонця під таким кутом, що його промені спрямовані прямо на екватор. Така подія є дуже важливою для астрономії, оскільки відбувається лише кілька днів у році.

Ритуали, які потрібно зробити 20 березня

Прибрати оселю: вимітаючи бруд, з дому викидають злидні та хвороби.

вимітаючи бруд, з дому викидають злидні та хвороби. Порозставляти у кутках кімнат по три копійки: після проведення цього ритуалу варто очікувати на покращення фінансового становища.

після проведення цього ритуалу варто очікувати на покращення фінансового становища. Позбавитись всіх старих речей: викинувши старе, відкривають двері для нового.

викинувши старе, відкривають двері для нового. Загадати бажання: формулюйте свої плани чітко, до дрібниць; складайте свої плани в позитивній формі; проставляйте дату, до якої ви хотіли б здійснити бажане.

Відмовитись від негативу: не впускати в життя негаразди.

Очистити тіло: потік води змиє весь негатив і наповнить бадьорістю.

Що не можна робити 20 березня