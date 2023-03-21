21 березня віряни вшановують пам'ять Феофілакта Сповідника, який жив у VIII столітті під час іконоборчої єресі. Він був відданим учнем патріарха Тарасія, що обіймав посаду першого імператорського радника. У той період засудили іконоборчу єресь, пише 24 Канал.

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За благословенням Тарасія Феофілакт та святий Михайло вирушили до монастиря на березі Чорного моря. Після кількох років там їх обох висвятили у єпископи: так Феофілакт став єпископом Нікодимійським. Та влада не зіпсувала Сповідника. Він будував храми, лікарні, будинки для прочан, давав милостиню та самостійно допомагав хворим, омиваючи рани.

З часом до влади прийшов іконоборець Лев V Вірменин, якому Феофілакт прорік недовгі роки життя. Імператор розсердився та кинув єпископа у фортецю, де Сповідник був до самої смерті.



Феофілакт Сповідник / Фото з відкритих джерел

Зауважимо, іменини 21 березня святкують: Ярема, Опанас, Лазар, Феодосій, Федос, Дементій.

Що не можна робити 21 березня

Цього дня варто бути обережними з грошима: не давати гроші в борг, але й не брати; не робити імпульсивних покупок.

Пам'ятаючи про святого Феофілакта, не відмовляйте у допомозі тим, хто цього потребує.

Не варто вирушати у далеку дорогу.

Не підписуйте жодні документи та не йдіть на ризики.

Краще відмовитися від медичних операцій.

Цей день у світі