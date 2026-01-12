З цієї нагоди 24 Канал підготував гарні привітання з Днем ангела Тетяни у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які святкують 12 січня іменини.
Привітання на Тетянин день 2026: картинки, проза й вірші
Тетяно, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.
Вітаю тебе, дорога Тетянко, з Днем твого ангела! І оскільки ім'я Тетяна у нас асоціюється з молодістю, то я бажаю тобі вічної душевної юності. Щоб у будь-якому віці ти не втомлювалася веселитися, ризикувати, творити дива, дивуватись і любити.
Привітання з Днем ангела Тетяни 2026 / Колаж LifeStyle24
Хай ангел життя твоє оберігає,
Біда нехай тебе не знає,
Хай горе від тебе тікає,
Друзі нехай не лишають.
І щоб усім ворогам на зло
Тобі завжди у всьому везло!
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Тетяна, покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров'я і чудес!
Привітання з Днем ангела Тетяни 2026 / Колаж LifeStyle24
Вітаю з Днем Тетяни та бажаю яскравих мрій, світлих надій, чудових ідей, щасливих миттєвостей, веселих посмішок, радісних зустрічей, добрих вістей та гарного настрою. Нехай кожен день, кожна хвилина несе з собою натхнення, любов та жагу до перемоги!
У цей день хочу побажати тобі, Тетяно, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.
Привітання з Днем ангела Тетяни 2026 / Колаж LifeStyle24
З Днем Тетяни привітати
Поспішаю я сьогодні,
Усіх благ вам побажати
І здоров'ячка безодню.
Успіхів, достатку, ласки,
Миру, радості, добра,
Світлих днів, немов у казці,
Вірних друзів і тепла!
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Таню, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім'я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Таню, вітає!
