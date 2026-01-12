З цієї нагоди 24 Канал підготував гарні привітання з Днем ангела Тетяни у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які святкують 12 січня іменини.

Привітання на Тетянин день 2026: картинки, проза й вірші

Тетяно, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.

Вітаю тебе, дорога Тетянко, з Днем твого ангела! І оскільки ім'я Тетяна у нас асоціюється з молодістю, то я бажаю тобі вічної душевної юності. Щоб у будь-якому віці ти не втомлювалася веселитися, ризикувати, творити дива, дивуватись і любити.

Привітання з Днем ангела Тетяни 2026 / Колаж LifeStyle24

Хай ангел життя твоє оберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Хай горе від тебе тікає,

Друзі нехай не лишають.

І щоб усім ворогам на зло

Тобі завжди у всьому везло!

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Тетяна, покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров'я і чудес!

Привітання з Днем ангела Тетяни 2026 / Колаж LifeStyle24

Вітаю з Днем Тетяни та бажаю яскравих мрій, світлих надій, чудових ідей, щасливих миттєвостей, веселих посмішок, радісних зустрічей, добрих вістей та гарного настрою. Нехай кожен день, кожна хвилина несе з собою натхнення, любов та жагу до перемоги!

У цей день хочу побажати тобі, Тетяно, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

Привітання з Днем ангела Тетяни 2026 / Колаж LifeStyle24

З Днем Тетяни привітати

Поспішаю я сьогодні,

Усіх благ вам побажати

І здоров'ячка безодню.

Успіхів, достатку, ласки,

Миру, радості, добра,

Світлих днів, немов у казці,

Вірних друзів і тепла!

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Таню, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім'я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Таню, вітає!

