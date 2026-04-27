Детальніше про те, коли відзначають День ангела Ірини в Україні – йдеться в новоюліанському календарі.

Коли святкують День ангела Ірини за новим календарем?

Найголовнішим та найпопулярнішим Днем ангела для всіх Ірин тепер є 5 травня. Саме цього дня Церква вшановує пам'ять святої великомучениці Ірини Македонської. Раніше це свято припадало на 18 травня, але за новим стилем воно перемістилося на початок місяця.

Крім цієї великої дати, іменини також святкують навесні 16 квітня на честь мучениці Ірини Аквілейської та восени 18 вересня, коли згадують святу Ірину Єгипетську.

Також існують менш поширені дати, наприклад, 22 лютого або 10 серпня. Втім, зазвичай жінки обирають той день для привітань, який є найближчим до їхнього дня народження після його настання.

Звідки походить і що означає ім'я Ірина?

За своїм походженням ім'я Ірина є давньогрецьким, зауважує сайт Як звати. У міфології Давньої Греції так звали богиню мирного життя, яка була донькою Зевса та Феміди.

Саме тому головне і пряме значення цього імені – "мир", "спокій" або "тиша". Воно з'явилося в Україні разом із поширенням християнства з Візантії та швидко стало популярним серед різних верств населення завдяки своєму величному та водночас лагідному звучанню.

Вважається, що це ім'я наділяє свою власницю внутрішньою силою, розсудливістю та дипломатичністю. Ірини допомагають своїм найближчим зберігати спокій навіть у складні часи.