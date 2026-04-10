З цієї радісної нагоди наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Максима. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають 10 квітня іменини.
День ангела Максима 2026: як привітати у картинках, прозі, віршах?
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Максима,
Прийми привітання!
***
З Днем ангела Максима я вітаю
І щастя, і радості сьогодні я бажаю
Хай все вдається у житті без перепон
І твоя усмішка працює, як закон!
Привітання з Днем ангела Максима 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Максиме, вітаю тебе зі святом! Бажаю мати красиву мету в житті. Безліч можливостей і відсутність будь-яких перешкод при досягненні бажаного. Міцного здоров'я, щасливу душу і велике серце. Нехай все виходить якнайкраще!
***
Максиме, вітаю тебе з твоїм Днем ангела! Хай не лише твій вірний охоронець тебе оберігає від незгод, а й доля не посилає перешкод. Хай все у тебе вдається без зайвих зусиль, хай оточують лише привітні люди, а мрії стають реальністю!
***
У кожного є ангел охоронець,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел покровитель,
Що молиться про твоє майбуття.
Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Бери із нього приклад та старайся,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,
Й сказать таке: Максим, ти моє дитя!
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо – ти такий!
Максим, тебе вітаєм,
З Днем ангела твоїм,
І тобі одне бажаєм –
Будь завжди ти золотим!
***
Максиме, я тебе вітаю і хочу побажати завжди бути у виграші, ніколи не відчувати дискомфорту, постійно рухатися вперед і обов'язково домагатися свого. Нехай на стороні Максима завжди буде удача, нехай на березі твого життя завжди буде ясно і сонячно.
***
Сьогодні мені всім серцем хочеться побажати тобі добробуту та отримувати задоволення від роботи й життя в цілому! Максиме, не бійся ризикувати або впасти, ти здатний на багато що та у тебе обов'язково все вийде!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.