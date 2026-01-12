Ім'я Тетяна має кілька версій походження: перша – з Давнього Риму і є формою чоловічого варіанту Татіус та означає "пані з роду Татія", друга – з Давньої Греції та перекладається як "упорядниця" чи "засновниця". Власниці цього імені чітко знають, чого хочуть від життя, і впевнено йдуть до мети. Тетяни здатні "звернути гори", адже такі жінки не бояться складної роботи, вміють швидко ухвалювати рішення та тримають все під контролем. Якщо ці дівчата поставили ціль, то обов'язково її досягнуть. Водночас сила волі Тетян викликає захоплення, а організаторські здібності роблять їх незамінними у будь-якій справі, пише 24 Канал з посиланням на Як звати.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на січень 2026 року

Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Тетяни. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини. Подаруйте гарний настрій Тетянам у їхнє свято.

День ангела Тетяни 2026: картинки-привітання

Привітання з Днем ангела Тетяни 2026 / Колаж LifeStyle24

