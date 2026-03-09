З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Тараса у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 9 березня іменини.

Цікаво Календар Днів ангела на березень 2026 року: хто святкуватиме свої іменини

Привітання з Днем ангела Тараса 2026: картинки, проза й вірші

Тарасе, з Днем ангела! Бажаю тобі такого спокою, який не зникає від дрібних проблем і чужого шуму. Нехай ангел-охоронець підстраховує в дорозі, у рішеннях і в моменти, коли ти звик тягнути все сам. Хочу, щоб поруч були люди, які додають сил, а не виснажують. Нехай у домі буде тепло, куди хочеться повертатися. І хай радості стає більше навіть у звичайні будні.

***

Тарасе, з Днем ангела! Нехай цей день буде не про формальності, а про увагу й щирі слова. Бажаю тобі впевненості – тихої, без потреби щось доводити. Хай твої плани складаються так, щоб залишалися сили на відпочинок і своїх людей. Нехай ангел-охоронець відводить від тебе непотрібні ризики та випадкові помилки. І хай радості буде достатньо, щоб посміхатися "просто так".

Привітання з Днем ангела Тараса 2026 / Колаж 24 Каналу

***

З Днем ангела Тарасиків вітаю,

Хай збуваються всі мрії,

Щастя й радості бажаю,

Хай не втрачаються надії!

***

Твоє ім’я Тарас – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

Привітання з Днем ангела Тараса 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Вітаю з іменинами! Тарасе, ти з тих людей, на яких можна покластися – і це відчувається без гучних слів. Бажаю, щоб тобі так само поверталося: підтримкою, повагою, простими добрими вчинками. Нехай робота дає результат, але не забирає життя. Хай любов у твоєму світі буде про довіру й турботу, а не про "перевірки". І щоб ти частіше ловив відчуття: все йде правильно.

***

Вітаю тебе, Тарасе, з Днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті було більше людей, з якими легко – без зайвих ролей і напруги. Нехай твої старання помічають і цінують, а не сприймають як "само собою". Хай ангел-охоронець береже тебе в дрібницях, бо саме вони інколи визначають настрій дня. Бажаю тепла вдома й у серці, щоб було куди повертатися. І хай радості буде більше, ніж списків справ.

Привітання з Днем ангела Тараса 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Тараса з днем прекрасним я вітаю

Та від щирого серця побажаю

Щоб бували свята часті

Пишні, щедрі й прекрасні

Мир в серці нехай панує,

Злагоду і втіху дарує

Весело душа нехай співає

Кожна мить хай надихає.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела Тараса,

Прийми привітання!

Для написання матеріалу використані джерела: сайти Поздравок і Побажайко.