З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Тараса у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 9 березня іменини.
Цікаво Календар Днів ангела на березень 2026 року: хто святкуватиме свої іменини
Привітання з Днем ангела Тараса 2026: картинки, проза й вірші
Тарасе, з Днем ангела! Бажаю тобі такого спокою, який не зникає від дрібних проблем і чужого шуму. Нехай ангел-охоронець підстраховує в дорозі, у рішеннях і в моменти, коли ти звик тягнути все сам. Хочу, щоб поруч були люди, які додають сил, а не виснажують. Нехай у домі буде тепло, куди хочеться повертатися. І хай радості стає більше навіть у звичайні будні.
***
Тарасе, з Днем ангела! Нехай цей день буде не про формальності, а про увагу й щирі слова. Бажаю тобі впевненості – тихої, без потреби щось доводити. Хай твої плани складаються так, щоб залишалися сили на відпочинок і своїх людей. Нехай ангел-охоронець відводить від тебе непотрібні ризики та випадкові помилки. І хай радості буде достатньо, щоб посміхатися "просто так".
Привітання з Днем ангела Тараса 2026 / Колаж 24 Каналу
***
З Днем ангела Тарасиків вітаю,
Хай збуваються всі мрії,
Щастя й радості бажаю,
Хай не втрачаються надії!
***
Твоє ім’я Тарас – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
Привітання з Днем ангела Тараса 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Вітаю з іменинами! Тарасе, ти з тих людей, на яких можна покластися – і це відчувається без гучних слів. Бажаю, щоб тобі так само поверталося: підтримкою, повагою, простими добрими вчинками. Нехай робота дає результат, але не забирає життя. Хай любов у твоєму світі буде про довіру й турботу, а не про "перевірки". І щоб ти частіше ловив відчуття: все йде правильно.
***
Вітаю тебе, Тарасе, з Днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті було більше людей, з якими легко – без зайвих ролей і напруги. Нехай твої старання помічають і цінують, а не сприймають як "само собою". Хай ангел-охоронець береже тебе в дрібницях, бо саме вони інколи визначають настрій дня. Бажаю тепла вдома й у серці, щоб було куди повертатися. І хай радості буде більше, ніж списків справ.
Привітання з Днем ангела Тараса 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Тараса з днем прекрасним я вітаю
Та від щирого серця побажаю
Щоб бували свята часті
Пишні, щедрі й прекрасні
Мир в серці нехай панує,
Злагоду і втіху дарує
Весело душа нехай співає
Кожна мить хай надихає.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела Тараса,
Прийми привітання!
Для написання матеріалу використані джерела: сайти Поздравок і Побажайко.