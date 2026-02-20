З переходом Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар дати більшості релігійних свят, зокрема й Днів ангела, змістилися. Тому зараз особливо важливо мати під рукою оновлений розклад, щоб не пропустити свято рідних, друзів чи колег. Дивіться зручний та актуальний календар іменин на березень – у нашому матеріалі.
Календар Днів ангела на березень 2026 за новим стилем
1 березня – Ганна, Петро, Нестор, Надія, Олександр, Антоніна, Василь, Іван, Ольга, Дарина, Михайло, Олександра, Антон.
2 березня – Микола, Сава, Богдан, Арсеній, Йосип.
3 березня – Марта.
4 березня – Данило, Григорій, Василь, Яків, Уляна, Павло, Олександр, Георгій, В'ячеслав.
5 березня – Іраїда, Марк, Костянтин, Микола, Давид, Лука, Федір, Іван, Кирило, Адріан.
6 березня – Олена, Юліан, Максим, Аркадій.
7 березня – Надія, Катерина, Євген, Антоніна, Нестор, Василь, Марія, Павло, Оксана, Ганна.
8 березня – Іван, Володимир, Афанасій.
9 березня – Наталя, Олексій, Кирило, Петро, Леонтій, Микола, Валерій, Олександра, Михайло, Тарас, Олександр, Сергій, Дмитро.
10 березня – Василиса, Денис, Галина, Леонід, Георгій, Анастасія, Віктор, Павло, Марк.
11 березня – Юхим, Іван, Василь.
12 березня – Семен, Олександр, Костянтин, Дмитро, Сергій, Володимир, Григорій.
13 березня – Микола, Христина, Михайло.
14 березня – Ростислав.
15 березня – Олексій, Еммануїл, Тимофій, Денис, Олександр.
16 березня – Роман, Іван, Павло.
17 березня – Гаврило, Макар, Віктор.
18 березня – Трохим, Дмитро, Наталя, Данило, Кирило.
19 березня – Дарія, Софія, Іван.
20 березня – Світлана, Віктор, Максим, Клавдія, Олександра, Василь, Микита, Марія, Уляна, Сергій.
21 березня – Яків, Володимир, Кирило.
22 березня – Дарина, Таїсія, Василина.
23 березня – Лідія, Георгій, Ілля, Анастасія, Василь, Сергій, Варвара, Олексій, Макар.
24 березня – Степан, Яків, Володимир, Петро, Захар.
25 березня – Тихон, Сава.
26 березня – Алла, Гаврило, Лариса, Ганна, Василь.
27 березня – Павло, Іван, Макар, Олександр.
28 березня – Микола, Ілля, Степан.
29 березня – Пилип, Марк, Михайло, Кирило.
30 березня – Захар, Іван.
31 березня – Йосип, Ганна, Веніамін.
Які церковні свята будуть у березні 2026 року?
1 березня – преподобномучениці Євдокії.
2 березня – священномученика Феодота, святителя Йова, митрополита Київського і всієї Русі.
3 березня – мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска.
4 березня – преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліанії.
5 березня – святого Конона Мандонського.
6 березня – пам'ять 42 мучеників із міста Амморея, Костянтина та його матері Олени.
7 березня – священномучеників Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших.
8 березня – преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського.
9 березня – 40 мучеників Севастійських.
10 березня – мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента.
11 березня – святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія.
12 березня – преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова.
13 березня – святого Никифора, патріарха Константинопольського; мучениці Христини Персидської.
14 березня – преподобного Венедикта; святого Феогноста, митрополита Київського.
15 березня – мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пуллія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв.
16 березня – мученика Савина; священномученика Олександра.
17 березня – преподобного Олексія, чоловіка Божого; мученика Марина.
18 березня – святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима і Євкарпія.
19 березня – священномучеників Хризанта і Дарії.
20 березня – святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави.
21 березня – преподобного Якова, єпископа Катанського.
22 березня – священномученик Василія Анкірського.
23 березня – преподобномученика Нікона та його учнів.
24 березня – преподобної Захарії.
25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії.
26 березня – Собор архангела Гавриїла.
27 березня – мучениці Матрони.
28 березня – преподобного Іларіона Нового та преподобного Стефана.
29 березня – священномучеників Марка і Кирила.
30 березня – преподобного Йоана Ліствичника.
31 березня – преподобного Іпатія, єпископа.