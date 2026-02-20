З переходом Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар дати більшості релігійних свят, зокрема й Днів ангела, змістилися. Тому зараз особливо важливо мати під рукою оновлений розклад, щоб не пропустити свято рідних, друзів чи колег. Дивіться зручний та актуальний календар іменин на березень – у нашому матеріалі.

Не пропустіть Календар свят на березень 2026-го: чи буде додатковий вихідний на Міжнародний жіночий день

Календар Днів ангела на березень 2026 за новим стилем

1 березня – Ганна, Петро, Нестор, Надія, Олександр, Антоніна, Василь, Іван, Ольга, Дарина, Михайло, Олександра, Антон.

2 березня – Микола, Сава, Богдан, Арсеній, Йосип.

3 березня – Марта.

4 березня – Данило, Григорій, Василь, Яків, Уляна, Павло, Олександр, Георгій, В'ячеслав.

5 березня – Іраїда, Марк, Костянтин, Микола, Давид, Лука, Федір, Іван, Кирило, Адріан.

6 березня – Олена, Юліан, Максим, Аркадій.

7 березня – Надія, Катерина, Євген, Антоніна, Нестор, Василь, Марія, Павло, Оксана, Ганна.

8 березня – Іван, Володимир, Афанасій.

9 березня – Наталя, Олексій, Кирило, Петро, Леонтій, Микола, Валерій, Олександра, Михайло, Тарас, Олександр, Сергій, Дмитро.

10 березня – Василиса, Денис, Галина, Леонід, Георгій, Анастасія, Віктор, Павло, Марк.

11 березня – Юхим, Іван, Василь.

12 березня – Семен, Олександр, Костянтин, Дмитро, Сергій, Володимир, Григорій.

13 березня – Микола, Христина, Михайло.

14 березня – Ростислав.

15 березня – Олексій, Еммануїл, Тимофій, Денис, Олександр.

16 березня – Роман, Іван, Павло.

17 березня – Гаврило, Макар, Віктор.

18 березня – Трохим, Дмитро, Наталя, Данило, Кирило.

19 березня – Дарія, Софія, Іван.

20 березня – Світлана, Віктор, Максим, Клавдія, Олександра, Василь, Микита, Марія, Уляна, Сергій.

21 березня – Яків, Володимир, Кирило.

22 березня – Дарина, Таїсія, Василина, зауважує сайт Ім'я Онлайн.

23 березня – Лідія, Георгій, Ілля, Анастасія, Василь, Сергій, Варвара, Олексій, Макар.

24 березня – Степан, Яків, Володимир, Петро, Захар.

25 березня – Тихон, Сава.

26 березня – Алла, Гаврило, Лариса, Ганна, Василь.

27 березня – Павло, Іван, Макар, Олександр.

28 березня – Микола, Ілля, Степан.

29 березня – Пилип, Марк, Михайло, Кирило.

30 березня – Захар, Іван.

31 березня – Йосип, Ганна, Веніамін.

Які церковні свята будуть у березні 2026 року?

  • 1 березня – преподобномучениці Євдокії.

  • 2 березня – священномученика Феодота, святителя Йова, митрополита Київського і всієї Русі.

  • 3 березня – мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска.

  • 4 березня – преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліанії.

  • 5 березня – святого Конона Мандонського.

  • 6 березня – пам'ять 42 мучеників із міста Амморея, Костянтина та його матері Олени.

  • 7 березня – священномучеників Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших.

  • 8 березня – преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського.

  • 9 березня – 40 мучеників Севастійських.

  • 10 березня – мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента.

  • 11 березня – святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія.

  • 12 березня – преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова.

  • 13 березня – святого Никифора, патріарха Константинопольського; мучениці Христини Персидської.

  • 14 березня – преподобного Венедикта; святого Феогноста, митрополита Київського.

  • 15 березня – мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пуллія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв.

  • 16 березня – мученика Савина; священномученика Олександра.

  • 17 березня – преподобного Олексія, чоловіка Божого; мученика Марина.

  • 18 березня – святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима і Євкарпія.

  • 19 березня – священномучеників Хризанта і Дарії.

  • 20 березня – святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави.

  • 21 березня – преподобного Якова, єпископа Катанського.

  • 22 березня – священномученик Василія Анкірського.

  • 23 березня – преподобномученика Нікона та його учнів.

  • 24 березня – преподобної Захарії.

  • 25 березняБлаговіщення Пречистої Діви Марії.

  • 26 березня Собор архангела Гавриїла.

  • 27 березня – мучениці Матрони.

  • 28 березня – преподобного Іларіона Нового та преподобного Стефана.

  • 29 березня – священномучеників Марка і Кирила.

  • 30 березня – преподобного Йоана Ліствичника.

  • 31 березня – преподобного Іпатія, єпископа.