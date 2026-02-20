З переходом Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар дати більшості релігійних свят, зокрема й Днів ангела, змістилися. Тому зараз особливо важливо мати під рукою оновлений розклад, щоб не пропустити свято рідних, друзів чи колег. Дивіться зручний та актуальний календар іменин на березень – у нашому матеріалі.

Не пропустіть Календар свят на березень 2026-го: чи буде додатковий вихідний на Міжнародний жіночий день

Календар Днів ангела на березень 2026 за новим стилем

1 березня – Ганна, Петро, Нестор, Надія, Олександр, Антоніна, Василь, Іван, Ольга, Дарина, Михайло, Олександра, Антон.

2 березня – Микола, Сава, Богдан, Арсеній, Йосип.

3 березня – Марта.

4 березня – Данило, Григорій, Василь, Яків, Уляна, Павло, Олександр, Георгій, В'ячеслав.

5 березня – Іраїда, Марк, Костянтин, Микола, Давид, Лука, Федір, Іван, Кирило, Адріан.

6 березня – Олена, Юліан, Максим, Аркадій.

7 березня – Надія, Катерина, Євген, Антоніна, Нестор, Василь, Марія, Павло, Оксана, Ганна.

8 березня – Іван, Володимир, Афанасій.

9 березня – Наталя, Олексій, Кирило, Петро, Леонтій, Микола, Валерій, Олександра, Михайло, Тарас, Олександр, Сергій, Дмитро.

10 березня – Василиса, Денис, Галина, Леонід, Георгій, Анастасія, Віктор, Павло, Марк.

11 березня – Юхим, Іван, Василь.

12 березня – Семен, Олександр, Костянтин, Дмитро, Сергій, Володимир, Григорій.

13 березня – Микола, Христина, Михайло.

14 березня – Ростислав.

15 березня – Олексій, Еммануїл, Тимофій, Денис, Олександр.

16 березня – Роман, Іван, Павло.

17 березня – Гаврило, Макар, Віктор.

18 березня – Трохим, Дмитро, Наталя, Данило, Кирило.

19 березня – Дарія, Софія, Іван.

20 березня – Світлана, Віктор, Максим, Клавдія, Олександра, Василь, Микита, Марія, Уляна, Сергій.

21 березня – Яків, Володимир, Кирило.

22 березня – Дарина, Таїсія, Василина, зауважує сайт Ім'я Онлайн.

23 березня – Лідія, Георгій, Ілля, Анастасія, Василь, Сергій, Варвара, Олексій, Макар.

24 березня – Степан, Яків, Володимир, Петро, Захар.

25 березня – Тихон, Сава.

26 березня – Алла, Гаврило, Лариса, Ганна, Василь.

27 березня – Павло, Іван, Макар, Олександр.

28 березня – Микола, Ілля, Степан.

29 березня – Пилип, Марк, Михайло, Кирило.

30 березня – Захар, Іван.

31 березня – Йосип, Ганна, Веніамін.

Які церковні свята будуть у березні 2026 року?