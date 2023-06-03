Привітання з Днем ангела Олени: щирі побажання у віршах та прозі

День ангела Олени святкують 3 червня. У цей день не забудьте привітати рідних, друзів чи колег з цим іменем теплими словами у віршах та прозі.

Ім'я Олена походить від давньогрецького імені Геліос – його вважали богом сонця. Тому це ім'я часто перекладають як "сонячне світло". 24 Канал підібрав найкращі привітання з Днем ангела у віршах і прозі.

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Привітання з Днем ангела Олени у віршах

Життя – театр, і ми на сцені,

Роль у кожного своя.

Я хочу, щоб ти, Олена,

У житті примою була.

Кожен день, щоб став дебютом,

І завжди щоб був аншлаг,

Світ з тобою щохвилини

Кожен свій звіряє шаг!

***

З Днем Ангела Олену я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

***

Твоє ім'я Олена – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

Вітаю з іменинами Оленку,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Олені нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!



Привітання з Днем ангела Олени / Фото ТСН

Привітання з Днем ангела Олени у прозі

Сьогодні, Оленко, я хочу побажати тобі всіх благ і неземного щастя! Нехай твоя розкішна усмішка якомога частіше з'являється на твоїх устах! Нехай кожна мить твого життя дарує тобі радість! Олено, залишайся такою ж красивою і прекрасною, адже ти народжена, щоб сяяти!

***

Прекрасна Олено, вітаю тебе від щирого серця! Побажаю тобі веселих нот життя та успішних досягнень, великої палкої любові та небувалого щастя в житті. Будь завжди такою ж чарівною, веселою, доброю, загадковою, красивою і неповторною.

***

Оленко, сьогодні твій день ангела – свято твого уважного небесного покровителя. Його не можна побачити на власні очі, але можна зрозуміти з тих життєвих змін, які, як нам здається, відбулися зовсім випадково. Воля випадку завжди в руках ангела і я тобі бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти по життю, пам’ятаючи про його опіку.

***

Люба Оленко, вітаю з днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди й у всьому допомагав, а ти, своєю чергою, не заставляв його за тебе червоніти.

***

Оленко, вітаю тебе зі святом! Бажаю неймовірного життєлюбства, втілення всіх мрій та досягнення цілей. Нехай буде багато радості й усмішок, підтримки й розуміння, надій і вражень! Ти – дивовижна, всього тобі найкращого!