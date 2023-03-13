День ангела Марини: гарні слова у прозі та віршах для іменинниць

13 березня варто привітати Марин з іменинами, адже вони святкують свій День ангела. Ім'я має давнє походження та стало відомим в Україні з приходом християнства. У церковному календарі в цей день вшановують пам'ять великомучениці Марії Берійської.

У перекладі з латинської мови Марина означає "морська". Свої іменини жінки з таким іменем відзначають тричі на рік: 13 березня, 30 липня та 24 серпня, пише 24 Канал.

До теми День ангела Тараса: привітання у прозі та віршах для найрідніших

Гарні привітання з Днем ангела Марини – вірші

В день весняний гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаємо,

І щодня й щомиті,

Хай Марині допомагає,

Янгол покровитель!

***

Гарної такої днини,

Іменини у Марини.

Прийми від нас вітання,

Та щирі побажання.

***

Дорога Марино! З Днем ангела, сонце!

Нехай прочиниться в щастя віконце,

Нехай краса твоя надалі розквітає,

Нехай ангел в житті тебе охороняє.



Привітання з Днем ангела Марини у віршах / Фото Pinterest

***

Хай ангел завжди тебе оберігає,

І в усьому, завжди, тобі допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розквітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Марино, будь щаслива!

***

Марино, вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди Ангел-охоронець

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

Чудові привітання з Днем ангела Марини – проза

Дорога Марино! Нехай не лише в цей світлий день, а й завжди в житті відчувається захист від небесного ангела. Вітаю з іменинами та бажаю реалізації всіх твоїх мрій!

***

Маринко, ти уособлення щастя і миру, поруч з тобою так тепло і надійно! Я бажаю, щоб твоя безмежна любов, доброта і повага до близьких поверталися сторицею. Залишайся років до ста привабливою, впевненою, самостійною і проникливою жінкою, якій все на світі відкрито і видно, як на долоні!



Привітання з днем ангела Марини у прозі / Фото Pinterest

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Від щирого серця вітаю тебе, Марино, з Днем ангела! Бажаю яскравих зірок на небі, які висвітлюють твій шлях до мрій, доброї вдачі та чудових ідей, щирої любові! А також – великих надій і яскравих моментів щастя!

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У твій День ангела, Марино, прийми мої щирі привітання та побажання миру, добра, достатку і злагоди. Бажаю професійного зростання та особистого щастя! І звісно мирного неба над головою!

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Марино, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій Ангел-охоронець закриває крилом від усіх напастей, але не привчить тільки плисти за течією. Бажаю, щоб ти завжди могла розгледіти свій вірний шлях, справжніх друзів і щиру любов! А якщо журба раптом постукає у твої двері, нехай ангел навчить тебе літати. Нехай твої дні наповняться радістю та вірою в краще!