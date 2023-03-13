У перекладі з латинської мови Марина означає "морська". Свої іменини жінки з таким іменем відзначають тричі на рік: 13 березня, 30 липня та 24 серпня, пише 24 Канал.
До теми День ангела Тараса: привітання у прозі та віршах для найрідніших
Гарні привітання з Днем ангела Марини – вірші
В день весняний гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаємо,
І щодня й щомиті,
Хай Марині допомагає,
Янгол покровитель!
***
Гарної такої днини,
Іменини у Марини.
Прийми від нас вітання,
Та щирі побажання.
***
Дорога Марино! З Днем ангела, сонце!
Нехай прочиниться в щастя віконце,
Нехай краса твоя надалі розквітає,
Нехай ангел в житті тебе охороняє.
Привітання з Днем ангела Марини у віршах / Фото Pinterest
***
Хай ангел завжди тебе оберігає,
І в усьому, завжди, тобі допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розквітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Марино, будь щаслива!
***
Марино, вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди Ангел-охоронець
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
Чудові привітання з Днем ангела Марини – проза
Дорога Марино! Нехай не лише в цей світлий день, а й завжди в житті відчувається захист від небесного ангела. Вітаю з іменинами та бажаю реалізації всіх твоїх мрій!
***
Маринко, ти уособлення щастя і миру, поруч з тобою так тепло і надійно! Я бажаю, щоб твоя безмежна любов, доброта і повага до близьких поверталися сторицею. Залишайся років до ста привабливою, впевненою, самостійною і проникливою жінкою, якій все на світі відкрито і видно, як на долоні!
Привітання з днем ангела Марини у прозі / Фото Pinterest
***
Від щирого серця вітаю тебе, Марино, з Днем ангела! Бажаю яскравих зірок на небі, які висвітлюють твій шлях до мрій, доброї вдачі та чудових ідей, щирої любові! А також – великих надій і яскравих моментів щастя!
***
У твій День ангела, Марино, прийми мої щирі привітання та побажання миру, добра, достатку і злагоди. Бажаю професійного зростання та особистого щастя! І звісно мирного неба над головою!
***
Марино, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій Ангел-охоронець закриває крилом від усіх напастей, але не привчить тільки плисти за течією. Бажаю, щоб ти завжди могла розгледіти свій вірний шлях, справжніх друзів і щиру любов! А якщо журба раптом постукає у твої двері, нехай ангел навчить тебе літати. Нехай твої дні наповняться радістю та вірою в краще!