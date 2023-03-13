В переводе с латинского языка Марина означает "морская". Свои именины женщины с таким именем отмечают трижды в год: 13 марта, 30 июля и 24 августа, пишет 24 Канал.
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Хорошие поздравления с Днем ангела Марины – стихи
В день весенний греют душу,
Теплые пожелания,
Настроение праздника в сердце творят,
Искренние поздравления!
В именины мы желаем,
И каждый день и ежесекундно,
Пусть Марине помогает,
Ангел покровитель!
***
Хорошего такого дня,
Именины у Марины.
Прими от нас поздравления,
И искренние пожелания.
***
Дорогая Марина! С Днем ангела, солнце!
Пусть приоткроется в счастье окошко,
Пусть красота твоя в дальнейшем расцветает,
Пусть ангел в жизни тебя охраняет.
Поздравление с Днем ангела Марины в стихах / Фото Pinterest
***
Пусть ангел всегда тебя оберегает,
И во всем, всегда тебе помогает!
Пусть тебе Господь с неба,
Добавляет все, что нужно.
Чтобы хорошее сердце было,
И всем помогала,
Расцветала, богатела,
И с годами молодела.
Друзья чтобы добра желали,
На работе уважали,
Чтобы жить было мило,
Марина, будь счастлива!
***
Марина, верь в жизнь и будь по себе.
Пусть время летит себе, а ты,
Как солнце ранней весной,
Цветы лучами золотыми.
И пусть в глазах твоих открытых
Безудержная молодость буя,
И пусть несет тебя по миру
Жизнь бурное течение.
И всегда Ангел-Хранитель
Тебя защищает от беды,
Ты просто умей жизни радоваться
И по нему с улыбкой иди!
Прекрасные поздравления с Днем ангела Марины – проза
Дорогая Марина! Пусть не только в этот светлый день, но всегда в жизни чувствуется защита от небесного ангела. Поздравляю с именинами и желаю реализации всех твоих мечтаний!
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Маринка, ты олицетворение счастья и мира, рядом с тобой так тепло и надежно! Я желаю, чтобы твоя безграничная любовь, доброта и уважение к близким возвращались сторицей. Оставайся лет до ста привлекательной, уверенной, самостоятельной и проницательной женщиной, которой все на свете открыто и видно, как на ладони!
Поздравление с днем ангела Марины в прозе / Фото Pinterest
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От всего сердца поздравляю тебя, Марина, с Днем ангела! Желаю ярких звезд на небе, которые освещают твой путь к мечтам, доброму нраву и прекрасным идеям, искренней любви! А также – больших надежд и ярких моментов счастья!
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В твой День ангела, Марина, прими мои искренние поздравления и пожелания миру, добра, довольства и согласия. Желаю профессионального роста и личного счастья! И, конечно, мирного неба над головой!
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Марина, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой Ангел-телохранитель закрывает крылом от всех напастей, но не приучит только плыть по течению. Желаю, чтобы ты всегда могла разглядеть свой верный путь, настоящих друзей и искреннюю любовь! А если печаль вдруг постучатся в твою дверь, пусть ангел научит тебя летать. Пусть твои дни наполнятся радостью и верой в лучшее!