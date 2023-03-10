День ангела Тараса відзначають 5 разів на рік. А саме в такі дні: 10 березня, 22 березня, 20 червня, 15 серпня та 25 жовтня. З нагоди свята 24 Канал підготував підбірку привітань з іменинами для Тарасів у віршах і прозі для ваших найрідніших людей.

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Привітання з Днем ангела Тараса – вірші

У День ангела бажаю тобі любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Тараса з днем прекрасним я вітаю

Та від щирого серця побажаю,

Щоб бували свята часті –

Пишні, щедрі та прекрасні.

Мир в серці нехай панує,

Злагоду і втіху дарує.

Весело душа нехай співає

Кожна мить хай надихає.



Привітання з Днем ангела Тараса у віршах / Фото Pinterest

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас у світі,

Просто чудо – ти такий!

Тарасе, тебе вітаємо

З Днем ангела твоїм,

І тобі одне бажаємо –

Будь завжди ти золотим!

***

В день весняний гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаємо,

І щодня й щомиті,

Хай Тарасу допомагає,

Янгол покровитель!

Привітання з Днем ангела Тараса – проза

Тарасе, вітаю тебе зі святом! Бажаю здійснення усіх мрій! Безліч можливостей і відсутність будь-яких перешкод в житті! Міцного здоров'я, щасливу душу та велике серце. Нехай все виходить якнайкраще!

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Дорогий Тарасе, з Днем ангела! Твій ангел подарував тобі безліч якостей: доброту, повагу до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір небесних подарунків у житті та пишається тим ім'ям, що подарували тобі батьки. Нехай у тебе все вдається!



Привітання з Днем ангела Тараса у прозі / Фото Pinterest

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Вітаю з Днем ангела тебе, Тарасе! Хочу побажати, щоб твій шлях завжди був освітлений добром і щастям, щоб в житті було багато радості й любові, а в роботі чекав тебе успіх та удача. Нехай світло та тепло будуть у твоєму серці повсякчас!

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Від щирого серця вітаю тебе, Тарасе, з Днем ангела! Бажаю яскравих зір на небі, які освітлюватимуть твій шлях до мрій! Нехай теплі почуття любові будуть у твоєму серці! Здійснення усіх мрій, міцного здоров'я, добра, безмежного щастя та всього найкращого!

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Бажаю, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб Ангел-Охоронець оберігав і благословляв твій кожен вчинок, допомагав у будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і вкривав своїм крилом! Нехай у твоєму житті буде більше світла та добра! З Днем ангела, Тарасе!