Загалом 8 березня має статус міжнародного свята, тому його святкують у всьому світі. Однак в кожній країні це роблять по-різному, пише 24 Канал.
До теми З 8 березня: неймовірні картинки-привітання зі святом для бабусі
В Україні сенс свята сформувався під впливом радянського союзу. Оскільки часто суспільство сприймало 8 березня як свято "ніжності, весни, краси". Однак первинно свято є згадкою про нелегку боротьбу жінок за власні права та гендерну рівність у суспільстві.
Цікаві привітання з 8 березня – вірші
Нехай тепло і щастя буде поряд,
Палке кохання в серці хай горить!
І світло хай приносить любий погляд,
Нехай буде щаслива кожна мить!
***
З Міжнародним теплим святом,
З 8 Березня, дівчата!
Турботи вам бажаємо море,
Можливостей цілі гори,
Завжди сонечка без хмарок,
Добрий настрій на сніданок,
Рівності, поваги й права,
Щоб вдавалась кожна справа!
Смачну каву рано-вранці,
Та піймати своє щастя!
Гарні привітання з 8 березня у віршах / Фото Pinterest
***
З Міжнародним днем жінок вітаю!
Беріть лише найкраще від життя!
В душі нехай вогонь палає,
Хай доля буде радісна, проста.
Хай потаємні збудуться бажання,
І світло подарує ця весна.
Удачі, задоволення, кохання,
Від щастя посміхайтеся щодня!
***
Сильні, чарівні, відважні жінки,
Вас ми вітаємо зі святом!
В небі ви світлі жагучі зірки,
Щастя вам зичим багато!
Радощі, сили, світлих надій,
В серці палкого кохання,
Сонячних ранків, здійснених мрій,
Щоб всі збувались бажання!
Гарні привітання з 8 березня – проза
Вітаю тебе з Міжнародним жіночим днем! Бажаю тобі тепла та любові в серці! Нехай кожна мить буде сповнена щастям та добром! Міцного здоров'я та здійснення всіх задумів!
***
Вітаю вас з 8 Березня! Бажаю весняного настрою в житті, багато позитивних емоцій та неймовірних вражень! Нехай вас оточує тільки тепло, турбота і справжнє кохання!
Чуттєві привітання з 8 березня 2023 у прозі / Фото Pinterest
***
Кохана, вітаю тебе з 8 Березня! Ти завжди проявляєш турботу і ніжність, а водночас – силу та відвагу! Ти – найкраща жінка на планеті! Твою красу твоїх очей можна порівняти, хіба із зорями, які сяють на небі! Я люблю тебе і хочу, щоб ти була щаслива! Тому бажаю реалізації всіх твоїх мрій та прагнень!
***
У цей чудовий весняний день вітаю тебе з 8 березня! Хай твоє серце розквітає любов'ю та добром! Матусю, будь завжди прекрасною, як весняне сонце! Ніколи не хворій і не журися! Нехай кожен день дарує тобі тільки радість! Ти для мене – найкраща мама у світі!
***
Моя дорога жінко! Бажаю тобі здійснення усіх мрій! Щоб ти знайшла власне покликання в житті! Залишайся завжди такою ж щирою, розумною та самодостатньою! З 8 Березня!
***
Від щирого серця і з безмежною любов'ю вітаю тебе з 8 Березня! Бажаю тобі міцного здоров'я, всеохопного щастя, доброти та легкості! Нехай все у житті вдається!
Привітання у прозі та віршах з 8 березня 2023 / Фото Pinterest