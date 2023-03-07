Історія 8 березня є непростою. В Україні цей день зазнав впливів радянської системи, пише 24 Канал.

Читайте також Пострадянське минуле та опитування в Дії: чи буде 8 березня вихідним днем

Первинно Міжнародний жіночий день символізує боротьбу жінок за власні права. Свято виникло в Америці через масові страйки робітниць фабрик, які виступили проти важких умов праці та вимагали права голосу.

Вперше свято визнали у 1909 році в США, де проголосили його Міжнародним днем жінок. Після цього, за ініціативою німецької соціалістки Клари Цеткін, воно отримало статус міжнародного.

У Радянському Союзі свято набуло інших відтінків значення. Часто 8 березня вважали особливим "днем ніжності, весни та краси" усіх жінок. Однак не підкреслювали головний аспект свята та применшували роль жінки в суспільстві.

Неймовірні картинки-привітання з 8 березня для бабусі

У цей день варто поділитися любов'ю зі своїми рідними. Тому пропонуємо гарні картинки привітання, які можна надіслати своїм бабусям.



Картини для привітання бабусі з 8 березня / Фото Pinterest



Картинки-привітання для бабусі на 8 березня / Фото Pinterest



Картинки для привітання бабусі з Міжнародним жіночим днем / Фото Pinterest



З 8 березня: гарні картинки для привітання бабусі / Фото Pinterest

Неймовірні картинки: привітайте бабусю з 8 березня 2023 / Фото Pinterest