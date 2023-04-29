Привітання з Днем ангела Ірини 2023: найтепліші побажання у віршах і прозі
Дівчата та жінки з іменем Ірина святкують іменини сьогодні, 29 квітня. Їхнє ім'я походить з давньогрецького та означає "спокій" та "мир".
Ім'я Ірина – популярне в Україні. Заступницями володарок цього імені є свята Ірина Македонська. У цей день привітайте рідних та близьких зі святом теплими й зворушливими словами у віршах і прозі, зібрані 24 Каналом.
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Привітання з Днем ангела Ірини у віршах
У час, коли квітує черемшина,
Святкує свій День ангела Ірина!
Тож нині всіх Іринок обіймаєм,
Любові та здоров’ячка бажаєм
***
Гарної такої днини,
Іменини у Ірини.
Прийми ти від мене вітання,
Хай збудуться твої бажання.
В житті бажаю лиш радіти,
Й ніколи тобі не хворіти.
Хай доля привітно дивує,
Любов і щастя дарує.
Бажаю друзів вірних тобі,
Щоб допомогли у біді.
Хай твій ангел тебе оберігає,
Всяке лихо, що йде, відганяє.
***
День Ангела сьогодні твій,
У нашої рідної Ірини!
Нехай він несе тобі спокій,
І радості без міри.
Нехай дні без зайвої суєти
Йдуть, несучи вдачу!
Щоб з кожним днем ставала ти
Прекраснішою і багатшою!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Ірі нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
***
Прекрасній Ірині в її іменини
Бажаємо бути щасливою нині!
І тисячу років печалі не знати,
Любові і Ангела – оберігати!
Яскравих моментів, в коханні зізнань,
Чудових хвилин і нових сподівань!
Привітання з Днем ангела Ірини у прозі
Ірина, щиро вітаю тебе з красивим святом – Днем Ангела. Хочу в цей день побажати тобі лише одного: хай твій ангел охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!
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Прийми наші гарячі привітання з днем твого Ангела! У це особливе свято хочеться побажати зустрічати на шляху тільки справжні цінності! Любові, здоров’я, взаєморозуміння тобі, Ірино!
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Ірина означає "мир". Разом із цим миром ти приносиш ще й радість, приємне спілкування, усмішки та щире захоплення. Бажаю тобі, Ірочко, продовжувати надихати оточуючих своєю жіночою красою і не менш красивими вчинками. З Днем ангела!
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З Днем ангела, Ірино! Нехай добрий художник розфарбує твоє життя яскравими фарбами, а талановитий композитор напише мажорну мелодію твоєї долі. Бажаю тобі міцного здоров'я і сил, везіння, успіхів та удачі у всіх починаннях, здійснення заповітних бажань, вірних друзів і сімейного щастя!