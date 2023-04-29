Ім'я Ірина – популярне в Україні. Заступницями володарок цього імені є свята Ірина Македонська. У цей день привітайте рідних та близьких зі святом теплими й зворушливими словами у віршах і прозі, зібрані 24 Каналом.

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Привітання з Днем ангела Ірини у віршах

У час, коли квітує черемшина,

Святкує свій День ангела Ірина!

Тож нині всіх Іринок обіймаєм,

Любові та здоров’ячка бажаєм

***

Гарної такої днини,

Іменини у Ірини.

Прийми ти від мене вітання,

Хай збудуться твої бажання.

В житті бажаю лиш радіти,

Й ніколи тобі не хворіти.

Хай доля привітно дивує,

Любов і щастя дарує.

Бажаю друзів вірних тобі,

Щоб допомогли у біді.

Хай твій ангел тебе оберігає,

Всяке лихо, що йде, відганяє.

***

День Ангела сьогодні твій,

У нашої рідної Ірини!

Нехай він несе тобі спокій,

І радості без міри.

Нехай дні без зайвої суєти

Йдуть, несучи вдачу!

Щоб з кожним днем ставала ти

Прекраснішою і багатшою!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Ірі нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Прекрасній Ірині в її іменини

Бажаємо бути щасливою нині!

І тисячу років печалі не знати,

Любові і Ангела – оберігати!

Яскравих моментів, в коханні зізнань,

Чудових хвилин і нових сподівань!

Привітання з Днем ангела Ірини у прозі

Ірина, щиро вітаю тебе з красивим святом – Днем Ангела. Хочу в цей день побажати тобі лише одного: хай твій ангел охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!

***

Прийми наші гарячі привітання з днем ​​твого Ангела! У це особливе свято хочеться побажати зустрічати на шляху тільки справжні цінності! Любові, здоров’я, взаєморозуміння тобі, Ірино!

***

Ірина означає "мир". Разом із цим миром ти приносиш ще й радість, приємне спілкування, усмішки та щире захоплення. Бажаю тобі, Ірочко, продовжувати надихати оточуючих своєю жіночою красою і не менш красивими вчинками. З Днем ангела!

***

З Днем ангела, Ірино! Нехай добрий художник розфарбує твоє життя яскравими фарбами, а талановитий композитор напише мажорну мелодію твоєї долі. Бажаю тобі міцного здоров'я і сил, везіння, успіхів та удачі у всіх починаннях, здійснення заповітних бажань, вірних друзів і сімейного щастя!