Покровителькою дівчат та жінок з іменем Анастасія є мучениця Анастасія Римська, яка загинула за свою віру у час переслідування християн. Тому володарки цього імені сміливі та мудрі, ставлять сім'ю у пріоритет, передає 24 Канал.
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Окрім 28 квітня, День ангела Анастасії за церковним календарем також святкують 4 січня, 23 березня, 28 травня, 1, 9 червня, 4 липня, 11, 12 листопада, 26 грудня.
Картинки-привітання для іменинниць
Картинки з Днем ангела Анастасії / Фото з пінтересту
Картинки з Днем ангела Анастасії / Фото facedobra
Картинки з Днем ангела Анастасії / Фото "Золоті слова"
Картинки з Днем ангела Анастасії / Фото "Улюблена"
Картинки з Днем ангела Анастасії / Фото ТСН
Картинки з Днем ангела Анастасії / Фото з пінтересту
Картинки з Днем ангела Анастасії / Фото "Рідна Україна"