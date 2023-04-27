Чоловіки з іменем Антон мають покровителя – святого Антонія Великого, повідомляє 24 Канал. Він був ченцем та зробив за життя чимало хороших справ. Саме тому чоловіки з цим іменем добрі та щирі, а також цілеспрямовані у дорослому віці.

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День ангела Антона окрім 27 квітня святкують: 2, 12, 21, 30 січня, 1, 18, 23, 25 лютого, 5,10, 14 березня, 1,17,20, 25 травня, 1, 20 червня, 4, 6, 7, 16,19, 23, 26 липня, 13,16, 20, 22, 25 серпня, 15 вересня, 7,16, 23, 26, 30 жовтня, 8, 22, 24 листопада, 14 і 20 грудня.

Картинки-привітання з Днем ангела Антона



Привітання з Днем ангела Антона / Фото "УНІАН"



Привітання з Днем ангела Антона / Фото "Улюблена"



Привітання з Днем ангела Антона / Фото ТСН



Привітання з Днем ангела Антона / Фото Главред



Привітання з Днем ангела Антона / Фото ТСН