Мужчины с именем Антон имеют покровителя – святого Антония Великого, пишет 24 Канал. Он был монахом и сделал при жизни много хороших дел. Именно поэтому мужчины с этим именем добры и искренни, а также целеустремлённы во взрослом возрасте.

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День ангела Антона кроме 27 апреля празднуют: 2, 12, 21, 30 января, 1, 18, 23, 25 февраля, 5,10, 14 марта, 1,17,20, 25 мая, 1, 20 июня, 4, 6, 7, 16,19, 23, 26 июля, 13,16, 20, 22, 25 августа, 15 сентября, 7,16, 23, 26, 30 октября, 8, 22, 24 ноября, 14 и 20 декабря.

Картинки-поздравления с Днем ангела Антона



Поздравление с Днем ангела Антона / Фото "УНИАН"



Поздравление с Днем ангела Антона / Фото "Любимая"



Поздравление с Днем ангела Антона / Фото ТСН



Поздравление с Днем ангела Антона / Фото Главред



Поздравление с Днем ангела Антона / Фото ТСН