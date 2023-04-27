27 квітня православні християни вшановують пам'ять Папи Римського Мартина Сповідника, повідомляє 24 Канал. Він народився в Італії, здобув освіту та вступив до кліру Римської церкви. Став Папою після смерті Феодосія.
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У той час активізувались монофеліти – вони поширювали єресь про Ісуса Христа. Папа Римський засудив їхні переконання та звернувся до Павла – патріарха Константинопольського, який відвернувся від православ'я.
Правитель розгнівався на Мартина та заслав його на острів. Згодом його судили у Константинополі. Папу намагалися схилити до співпраці з церквою, але він не погоджувався. Спершу Мартина хотіли стратити, але за його мужність вислали до Херсонеса, де він помер.
Що не можна робити 27 квітня
Вважається, що в цей день з нір виходять лисиці. Також сьогодні вважалось вдалим сходити на риболовлю. Хороша прикмета – побачити птахів, що в'ють гнізда. У цей день часто починали ходити по сватах.
- У цей день не можна конфліктувати та лаятися.
- Заборонено кривдити тварин.
- Цей день вважався недоречним для хрещення дитини.
- Не можна вживати алкоголь.
Прикмети на сьогодні
- Якщо 27 квітня тепло – у перших числах травня похолодає.
- Сонячний день сьогодні – до вдалого врожаю.
- Прилетіли ластівки – холодів більше не буде.
- Якщо ворони літають – то скоро буде похолодання.
День в Україні та світі
День азбуки Морзе. Це свято заснували на честь дня народження Самюеля Морзе. Він створив електромагнітний телеграф, де були символи: крапки й тире. Його винахід вже не застав покійну дружину, яка тяжко захворіла, але допоміг багатьом людям згодом і зараз.
Всесвітній день тапіра. Тапір – це ссавець, що живе у лісах Азії та Південної Америки. Вирубка лісів негативно впливає на їхню популяцію, тому цього дня нагадують про збереження цього виду.