Имя Ирина – популярное в Украине. Заместительницами обладательниц этого имени являются святая Ирина Македонская. В этот день поздравьте родных и близких с праздником теплыми и трогательными словами в стихах и прозе, собранные 24 Каналом.

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Поздравления с Днем ангела Ирины в стихах

Во время, когда цветет черемуха,

Празднует свой День ангела Ирина!

Итак, ныне всех Иринок обнимаем,

Любви и здоровьица желаем

***

Хорошего такого дня,

Именины у Ирины.

Прими ты от меня поздравления,

Пусть сбудутся твои желания.

В жизни желаю только радоваться,

И никогда тебе не болеть.

Пусть судьба приветливо удивляет,

Любовь и счастье дарит.

Желаю друзей верных тебе,

Чтобы помогли в беде.

Пусть твой ангел тебя оберегает,

Всякая идущая беда отгоняет.

***

День Ангела сегодня твой,

У нашей родной Ирины!

Пусть он несет тебе покой,

И радости без меры.

Пусть дни без лишней суеты

Идут, унося нрав!

Чтобы с каждым днем становилась ты

Прекраснее и богаче!

***

Пусть праздничный ангелочек

Принесет любовь в домик,

Ире нашей все дары

Только высшего сорта.

Улыбайся и радуйся

Целый год на крыльях грез!

***

Прекрасной Ирине в ее именины

Желаем быть счастливым сейчас!

И тысячу лет печали не знать,

Любви и Ангела – оберегать!

Ярких моментов, в любви признаний,

Прекрасных минут и новых надежд!

Поздравление с Днем ангела Ирины в прозе

Ирина, поздравляю тебя с красивым праздником – Днем Ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел телохранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз!

***

Прими наши горячие поздравления с днем твоего Ангела! В этот особый праздник хочется пожелать встречать на пути только настоящие ценности! Любви, здоровье, взаимопонимание тебе, Ирина!

***

Ирина означает "мир". Вместе с этим миром ты приносишь еще радость, приятное общение, улыбки и искреннее восхищение. Желаю тебе, Ирочка, продолжать вдохновлять окружающих своей женской красотой и не менее красивыми поступками. С Днем ангела!

***

С Днем ангела, Ирина! Пусть хороший художник разукрасит твою жизнь яркими красками, а талантливый композитор напишет мажорную мелодию твоей судьбы. Желаю тебе крепкого здоровья и сил, везения, успехов и удачи во всех начинаниях, исполнения заветных желаний, верных друзей и семейного счастья!