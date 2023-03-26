Привітання з Днем ангела Христини 2023: щирі слова у віршах та прозі

26 березня свої іменини святкують Христини, які є цілеспрямованими, рішучими та кмітливими. Це ім'я дуже популярне в Україні, тому не забудьте привітати рідних та близьких іменинників зі святом.

26 березня іменини святкує Христина. Це українське жіноче ім'я, що походить від грецького. Воно означає "християнка" чи "віддана Христу". Це ім'я в Україні зберегло первісну форму, тоді як в інших мовах перша літера трансформувалась й стало звучати як "к" – Крістіна. Є різні форми цього імені: Христя, Крісті, Тіна, Христинка, пише 24 Канал. Серед відомих українок це ім'я носить співачка Христина Соловій та педагог Христина Алчевська.

До теми Благовіщення 2023: якого числа святкують та що не можна робити в цей день

Привітання з Днем ангела Христини у віршах

Сьогодні Христини,

Бажаю людської пошани.

Здоров'я міцного,

Кохання палкого.

Щоб доля твоя,

Мов казка була.

Щоб серце співало,

Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,

Твою душу і тіло.

А Господь щоб тобі посилав,

Усе те, чого ти просила.

***

Хай Христину нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Христини, найкращі привітання!

***

Христино! Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела, Христино, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!



З Днем ангела Христини / Фото з пінтереста

Привітання з Днем ангела Христини у прозі

З Днем Ангела! Бажаю тобі ніколи не здаватися, а твій Ангел-Охоронець нехай допомагає тобі летіти… коли твої крила опускаються вниз!

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Бажаю тобі, Христино, йти до своєї мети, легко долаючи перепони долі, тримаючи за руку вірну супутницю, і озиратися назад тільки для того, щоб побачити ангела-охоронця, який невідступно слідує за тобою по життєвому шляху.

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У День Ангела надсилаю тобі, Христино, найщиріші побажання: міцного здоров’я, палкого кохання, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого успіху, вдачі, неосяжного щастя та постійного натхнення! Нехай твої дні будуть сповнені незабутніми моментами, цікавими людьми та перспективними мріями.

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Чудову, милу, чарівну Христину я сьогодні вітаю з іменинами. Бажаю тобі великої мрії та солодких бажань, ароматних квітів і приємних подарунків, чудового настрою та іскристого щастя, неймовірних успіхів і найщирішої любові.

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Кажуть, ангел-хранитель нас направляє на вірний шлях, якщо ми щиро віримо в Бога і існування вищих покровителів. Віра в добро допомагає побачити істину на життєвому перехресті, а особистий ангел залишає нам знаки і підказки для усвідомлених рішень. Я тобі бажаю Христина, щоб твій ангел-охоронець завжди приглядав за тобою і оберігав тебе від життєвих негараздів. З Днем ангела!