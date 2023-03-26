26 марта именины празднует Кристина. Это украинское женское имя, которое происходит от греческого. Оно означает "христианка" или "преданная Христу". Это имя в Украине сохранило первоначальную форму, в то время как в других языках первая буква трансформировалась и стала звучать как "к" – Кристина. Есть разные формы этого имени: Христя, Кристи, Тина, Христинка, пишет 24 Канал. Среди известных украинок это имя носит певица Кристина Соловой и педагог Кристина Алчевска.

К теме Благовещение 2023: какого числа празднуют и что нельзя делать в этот день

Поздравления с Днем ангела Кристины в стихах

Сегодня Кристины,

Желаю человеческого уважения.

Здоровье крепкого,

Любовь пылкой.

Чтобы судьба твоя,

Словно сказка была.

Чтобы сердце пело,

Всякая беда проходила.

Чтобы ангел охранял,

Твою душу и тело.

А Господь, чтобы тебе посылал,

Все то, что ты просила.

***

Пусть Кристину наш ангел хранит,

И во всем всегда ей помогает!

Пусть тебе Господь с неба,

Добавляет все, что нужно.

Чтобы хорошее сердце было,

И всем помогала,

Расцветала, богатела,

И с годами молодела.

Друзья чтобы добра желали,

На работе уважали,

Чтобы жить было мило,

Чтобы всегда была счастлива!

***

Пусть ангел поможет шагать по тропам жизни,

А Господь подарит судьбу мечты,

В день именин пусть сердце переполнят чувства,

Душа от счастья воспылает и обрадуется,

Здоровья еще желаем на сотню лет,

В любви и обилии процветания,

Пусть в этот день раздаются со всех сторон,

С Днем Ангела Кристины, лучшие поздравления!

***

Кристина! Ты верь в жизнь и будь по себе.

Пусть время летит себе, а ты,

Как солнце ранней весной,

Цветы лучи золотые.

И пусть в глазах твоих открытых

Безудержная молодость буя,

И пусть несет тебя по миру

Жизнь бурное течение.

И всегда ангел-хранитель

Тебя защищает от беды,

Ты просто умей жизни радоваться

И по нему с улыбкой иди!

***

Желаю, чтобы все задуманное сбылось в жизни,

С Днем Ангела, Христина, моя добрая и милая,

Да будет радость в твоей душе,

И больше всего – чтобы ты была счастлива!



С Днем ангела Кристины / Фото из пинтереста

Поздравление с Днем ангела Кристины в прозе

С Днем Ангела! Желаю тебе никогда не сдаваться, а твой Ангел-Хранитель пусть помогает тебе лететь… когда твои крылья опускаются вниз!

***

Желаю тебе, Христина, идти к своей цели, легко преодолевая преграды судьбы, держа за руку верную спутницу, и оглядываться назад только для того, чтобы увидеть ангела-хранителя, неотступно следующего за тобой по жизненному пути.

***

В День Ангела присылаю тебе, Христина, самые искренние пожелания: крепкого здоровья, страстной любви, семейного уюта, прибыльной работы, безумного успеха, нрава, необъятного счастья и постоянного вдохновения! Пусть твои дни будут исполнены незабываемыми моментами, интересными людьми и перспективными мечтами.

***

Прекрасную, милую, очаровательную Кристину я сегодня поздравляю с именинами. Желаю тебе большой мечты и сладких желаний, ароматных цветов и приятных подарков, прекрасного настроения и сверкающего счастья, невероятных успехов и искренней любви.

***

Говорят, ангел-хранитель направляет нас на верный путь, если мы искренне верим в Бога и существование высших покровителей. Вера в добро помогает увидеть истину на жизненном перекрестке, а личный ангел оставляет нам знаки и подсказки для осознанных решений. Я тебе желаю Кристина, чтобы твой ангел-хранитель всегда присматривал за тобой и оберегал тебя от жизненных невзгод. С Днем ангела!