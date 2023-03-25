Благовещение Пресвятой Богородицы принадлежит к 12 главным церковным праздникам, оно третье по важности после Пасхи и Рождества Христова, пишет 24 Канал. В этот день Дева Мария получила благую весть от архангела Гавриила о том, что будет носить под сердцем Сына Божия после непорочного зачатия.
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Когда празднуют Благовещение 2023
Благовещение не является переходным праздником, поэтому его постоянно отмечают каждый год в один и тот же день. По григорианскому и новоюлианском календарю Благовещение приходится на 25 марта – в эту дату его празднуют Западная и большинство Восточных церквей. Поэтому 25 марта украинцы часто называют "польским" или "католическим" Благовещением.
В Украине Благовещение Пресвятой Богородицы празднуют 7 апреля – по юлианскому календарю.
Благовещение 2023 / Фото из открытых источников
Что нельзя делать в этот день
На Благовещение верующие обязательно посещают праздничную Литургию. В этот день часто испускают голубей, символизирующих Святого Духа. Но также в праздничный день существовали запреты.
- Запрещено шить, вышивать или вязать – нить может запутать судьбу.
- Нельзя заниматься каким-либо физическим или бытовым трудом: заниматься садом или огородом, стирать вещи или заниматься уборкой. Всю эту работу следует выполнить в канун праздника.
- Считается грехом ругательство, ссоры или злые мысли о близких в этот день и любом другом празднике.
- Этот день неблагоприятен для женитьбы или венчания. В древности считали, что на Благовещение лучше отказаться от празднований, а посвятить день покаянию.
- Нельзя одалживать деньги или давать их взаймы – можно избавиться от душевного спокойствия и благополучия.
- Запрещено стричься, краситься и заплетать косы в праздник: это чревато потерей волос или изменением судьбы.
- Лучше отказаться от долгих поездок в этот день – вместо этого выберите поход в церковь.