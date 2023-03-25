В православном календаре 25 марта - день памяти преподобного Феофана Исповедника. Он жил под наставничеством Византийского императора Константина V, пишет 24 Канал.

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Феофан Исповедник был женат, но сохранял чистоту и вскоре стал монахом. За это время он построил три монастыря, где помогал людям и изгонял бесов. Впоследствии монах сильно заболел, но начал писать книгу в 810 – 814 годах. Произведение под названием "Хронология" было описанием тогдашних дат и событий, но имеет немало неточностей.

25 марта именины празднуют Феофан, Григорий, Симеон, Семен, Арон.

Что нельзя делать в этот день

В этот день предки убирали в доме и выметали мусор. Рассыпали зерно для птиц и пекли паляницу, чтобы у семьи не было ссор. Но соблюдали правила:

В этот день нельзя долго спать, потому что спишь жизнь.

25 марта лучше не сидеть без дела и не лениться за дело.

Нельзя вязать и шить.

Запрещено ругаться и думать о плохом.

Лучше отложить на потом стрижку или окрашивание волос.

День в Украине и мире

25 марта – День Службы безопасности Украины – профессиональный праздник, установленный Леонидом Кучмой в 2001 году. Сейчас СБУ работает над контрразведкой, борьбой с терроризмом и защитой национальной безопасности. Их задачи – помощь в политическом и экономическом развитии страны.

В мире отмечают Час Земли. Этот день ежегодно выпадает на последнюю субботу марта. Это самое массовое экологическое движение, когда жители всей планеты выключают свет на час, чтобы продемонстрировать заботу и неравнодушие к природе. В 2007 году это событие произошло в Австралии, а уже в следующем году получило мировой масштаб.

Также 25 марта Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. Это событие основано ООН, чтобы почтить тех, кто пострадал и погиб от торговли рабами. Это одно из величайших преступлений человечества и одно из величайших нарушений прав человека.