Благовіщення Пресвятої Богородиці належить до 12 головних церковних свят, воно третє за важливістю після Великодня та Різдва Христового, повідомляє 24 Канал. У цей день Діва Марія отримала благу вість від архангела Гавриїла про те, що носитиме під серцем Сина Божого після непорочного зачаття.
До теми 25 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Коли святкують Благовіщення 2023
Благовіщення не є перехідним святом, тому його стало відзначають щороку в один і той самий день. За григоріанським та новоюліанським календарем Благовіщення припадає на 25 березня – у цю дату його святкують Західна та більшість Східних церков. Тому 25 березня українці часто називають "польським" або "католицьким" Благовіщенням.
В Україні Благовіщення Пресвятої Богородиці святкують 7 квітня – за юліанським календарем.
Благовіщення 2023 / Фото з відкритих джерел
Що не можна робити в цей день
На Благовіщення віряни обов'язково відвідують святкову Літургію. Цього дня часто випускають голубів, що символізують Святого Духа. Але також у святковий день існували заборони.
- Заборонено шити, вишивати або в'язати – нитка може заплутати долю.
- Не можна займатися будь-якою фізичною чи побутовою працею: займатися садом чи городом, прати речі чи займатися прибиранням. Всю цю роботу варто виконати напередодні свята.
- Вважається гріхом лайка, сварки чи злі думки про близьких цього дня й будь-якого іншого свята.
- Цей день несприятливий для одруження або вінчання. Вдавнину вважали, що на Благовіщення краще відмовитися від святкувань, а присвятити день покаянню.
- Не можна позичати гроші або давати їх у борг – можна позбутися душевного спокою та добробуту.
- Заборонено стригтися, фарбуватися та заплітати коси у свято: це загрожує втратою волосся чи зміною долі.
- Краще відмовитися від довгих поїздок цього дня – натомість оберіть похід до церкви.