26 березня іменини святкує Христина. Це українське жіноче ім'я, що походить від грецького. Воно означає "християнка" чи "віддана Христу". Це ім'я в Україні зберегло первісну форму, тоді як в інших мовах перша літера трансформувалась й стало звучати як "к" – Крістіна. Є різні форми цього імені: Христя, Крісті, Тіна, Христинка, пише 24 Канал. Серед відомих українок це ім'я носить співачка Христина Соловій та педагог Христина Алчевська.
До теми Благовіщення 2023: якого числа святкують та що не можна робити в цей день
Привітання з Днем ангела Христини у віршах
Сьогодні Христини,
Бажаю людської пошани.
Здоров'я міцного,
Кохання палкого.
Щоб доля твоя,
Мов казка була.
Щоб серце співало,
Всяке лихо минало.
Щоб ангел охороняв,
Твою душу і тіло.
А Господь щоб тобі посилав,
Усе те, чого ти просила.
***
Хай Христину нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела Христини, найкращі привітання!
***
Христино! Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела, Христино, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
З Днем ангела Христини / Фото з пінтереста
Привітання з Днем ангела Христини у прозі
З Днем Ангела! Бажаю тобі ніколи не здаватися, а твій Ангел-Охоронець нехай допомагає тобі летіти… коли твої крила опускаються вниз!
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Бажаю тобі, Христино, йти до своєї мети, легко долаючи перепони долі, тримаючи за руку вірну супутницю, і озиратися назад тільки для того, щоб побачити ангела-охоронця, який невідступно слідує за тобою по життєвому шляху.
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У День Ангела надсилаю тобі, Христино, найщиріші побажання: міцного здоров’я, палкого кохання, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого успіху, вдачі, неосяжного щастя та постійного натхнення! Нехай твої дні будуть сповнені незабутніми моментами, цікавими людьми та перспективними мріями.
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Чудову, милу, чарівну Христину я сьогодні вітаю з іменинами. Бажаю тобі великої мрії та солодких бажань, ароматних квітів і приємних подарунків, чудового настрою та іскристого щастя, неймовірних успіхів і найщирішої любові.
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Кажуть, ангел-хранитель нас направляє на вірний шлях, якщо ми щиро віримо в Бога і існування вищих покровителів. Віра в добро допомагає побачити істину на життєвому перехресті, а особистий ангел залишає нам знаки і підказки для усвідомлених рішень. Я тобі бажаю Христина, щоб твій ангел-охоронець завжди приглядав за тобою і оберігав тебе від життєвих негараздів. З Днем ангела!