26 березня іменини святкує Христина. Це українське жіноче ім'я, що походить від грецького. Воно означає "християнка" чи "віддана Христу". Це ім'я в Україні зберегло первісну форму, тоді як в інших мовах перша літера трансформувалась й стало звучати як "к" – Крістіна. Є різні форми цього імені: Христя, Крісті, Тіна, Христинка, пише 24 Канал. Серед відомих українок це ім'я носить співачка Христина Соловій та педагог Христина Алчевська.

До теми Благовіщення 2023: якого числа святкують та що не можна робити в цей день

Привітання з Днем ангела Христини у віршах

Сьогодні Христини,

Бажаю людської пошани.

Здоров'я міцного,

Кохання палкого.

Щоб доля твоя,

Мов казка була.

Щоб серце співало,

Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,

Твою душу і тіло.

А Господь щоб тобі посилав,

Усе те, чого ти просила.

***

Хай Христину нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Христини, найкращі привітання!

***

Христино! Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела, Христино, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!



З Днем ангела Христини / Фото з пінтереста

Привітання з Днем ангела Христини у прозі

З Днем Ангела! Бажаю тобі ніколи не здаватися, а твій Ангел-Охоронець нехай допомагає тобі летіти… коли твої крила опускаються вниз!

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Бажаю тобі, Христино, йти до своєї мети, легко долаючи перепони долі, тримаючи за руку вірну супутницю, і озиратися назад тільки для того, щоб побачити ангела-охоронця, який невідступно слідує за тобою по життєвому шляху.

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У День Ангела надсилаю тобі, Христино, найщиріші побажання: міцного здоров’я, палкого кохання, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого успіху, вдачі, неосяжного щастя та постійного натхнення! Нехай твої дні будуть сповнені незабутніми моментами, цікавими людьми та перспективними мріями.

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Чудову, милу, чарівну Христину я сьогодні вітаю з іменинами. Бажаю тобі великої мрії та солодких бажань, ароматних квітів і приємних подарунків, чудового настрою та іскристого щастя, неймовірних успіхів і найщирішої любові.

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Кажуть, ангел-хранитель нас направляє на вірний шлях, якщо ми щиро віримо в Бога і існування вищих покровителів. Віра в добро допомагає побачити істину на життєвому перехресті, а особистий ангел залишає нам знаки і підказки для усвідомлених рішень. Я тобі бажаю Христина, щоб твій ангел-охоронець завжди приглядав за тобою і оберігав тебе від життєвих негараздів. З Днем ангела!