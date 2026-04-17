У день його народження хочеться підібрати особливі слова, які зможуть передати всю безмежну вдячність, повагу та любов. Наша редакція підготувала для вас велику добірку щирих привітань для тата у віршах, прозі та красивих листівках, щоб ви могли зробити цей день для нього справді незабутнім.

Теж цікаво До сліз і мурашок: найщиріші привітання з днем народження для бабусі у картинках і словах

Привітання з днем народження для тата: картинки, проза й вірші

Любий тато! Сьогодні ти іменинник, тож я поспішаю до тебе із вітаннями. А головне – хочу висловити свою подяку. За моє казкове дитинство, за все, чому ти мене навчив та продовжуєш навчати, за те, що завжди був готовий захистити та підтримати. Бажаю тобі залізного здоров'я, нескінченних сил, яскравого життя та нових бажань, які неодмінно повинні здійснитися. Ти найкращий тато у світі, з днем народження тебе!

***

Любий мій татусю, з днем народження! Від щирого серця бажаю тобі здоров'я. Нехай знайдуться сили для втілення у життя твоїх великих планів. Нехай твої дії будуть рішучими, надихають усю сім'ю. Бажаю завжди відчувати нашу підтримку та любов. Ми дуже вдячні, що маємо такого татуся!

Привітання з Днем народження для тата / Колаж 24 Каналу

***

Тату, любий мій, рідненький.

Бажаю, щоб був ти здоровеньким.

Щастя, миру та добра

І кохання ще сповна.

Дякую тобі за все.

Ти – найкращий, знай же це.

Хай збуваються всі мрії

І перевершать всі надії.

***

Хай ладяться справи у тебе, татусь,

Тобою пишаюсь, за тебе молюсь,

Бажаю тобі довгих, світлих років,

Хай лине удача із різних боків,

Будь завжди здоровим, із лихом не знайся,

Та років до ста молодим залишайся,

Кохай, що є сили, турботи долай,

Надію та віру у серці плекай,

Вітаю тебе, мій ріднісінький тато,

Хай завжди у серці твоїм буде свято!

***

Татусю мій рідний, з днем народження тебе! Ти серце та голова нашої родини, любимо тебе та бажаємо ніколи не старіти душею, залишатися завжди в доброму гуморі, радувати нас своїми жартами та добрим здоров'ям. Нехай твоє життя ніколи не покинуть вірні друзі, справжнє кохання, добробут та мир, злагода та щастя. З днем народження, тато!

***

Рідненький тату – дорога моя людина! Вітаю з днем народження і зізнаюся, що ти для мене – найкращий, наймудріший і наймужніший у всьому білому світі! Бажаю тобі бути здоровим, молодим, гарним і дуже щасливим! Успіхи хай супроводжують тебе кожну творчу хвилину, багатством хай будуть не тільки гроші, але й духовне зростання та творча наснага! Поваги тобі і любові від колег та друзів і справжнього великого кохання від мами! Тепла і затишку, добра і миру на довгії роки!

***

Татусю, я тебе вітаю!

Усього найкращого бажаю.

Щасливим будь завжди, здоровим,

Веселим, усміхненим, бадьорим.

Нове для себе відкривай,

Добро і радість відчувай.

Не знай поразок у житті,

В усьому будь на висоті!

***

Татусю, з днем народження тебе!

Нехай біда обходить стороною,

Хай серце буде завжди молоде,

Ми завжди лиш пишаємось тобою!

Здоров'ячка, ріднесенький, тобі,

Хай кожний день лиш радості приносить,

Хай все, що хочеш, станеться тепер,

Ми лиш підтримаєм тебе вдосталь!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.