Привітання з Чистим четвергом у прозі та віршах: найкращі слова від щирого серця
28 березня відзначають Чистий четвер католики, які будуть святкувати Великдень вже цієї неділі, 31 березня. У цей день заведено очищатися не лише фізично, але й духовно.
День рекомендовано провести в спокої та в очищенні думок. Також в Чистий четвер люди вітають один одного, нагадуючи, що світле свято Пасхи вже незабаром.
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Чистий четвер – це світле свято, яке має багато звичаїв: прибирання оселі, приймання водних процедур тощо. Свято покликане дарувати душі молодість, а тілу здоров’я.
У четвер Ісус зібрав всіх апостолів на Таємну вечерю. Перед початком трапези він омив всім ноги, показавши свою смиренність та любов. Саме з цього дня пішла традиція все омивати в оселі. А вино та хліб під час богослужіння вживають, маючи на увазі тіло й кров Господа.
Привітання з Чистим четвергом у прозі та віршах / Фото Pinterest
Чистий четвер для багатьох є днем, коли починають готуватися до Великодня – печуть паски та фарбують яйця.
Ми підготували для вас привітання з Чистим четвергом у прозі та віршах, щоб ви змогли привітати всіх своїх близьких та нагадати про швидкий прихід Христового Воскресіння.
Привітання з Чистим четвергом у прозі
У Чистий Четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Нехай з дому зникне печаль, а з думок – смуток. Нехай в твоєму житті не буде більше місця для образ і поганих слів, а свято Великодня подарує добру надію і удачу.
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Вітаю з Чистим четвергом! Бажаю добре підготуватися до Великодня, а в домі і в думках навести порядок. Нехай усі справи вдаються, всі мрії здійснюються, а в душі залишається місце для нових планів. Удачі, здоров'я, легких і цікавих доріг!
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З Чистим четвергом я вітаю! Бажаю, щоб твій дім наповнився чистотою, щоб у ньому ніколи не було місця образам чи суперечкам, щоб усі були в мирі та злагоді. Щоб було тільки місце для кохання, затишку та тепла.
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Вітаю з Чистим четвергом! У цей день бажаю винести з дому все сміття і залишки тривог, щоб звільнити душу від злих спогадів і образ. Нехай цей день стане новою і чистою сторінкою, з якої почнеться нова історія твого життя, яка буде наповнена лише щастям, любов’ю і радістю!
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У Чистий четвер, вітаю зі святом! Бажаю очищення й оновлення. Нехай підуть із обмиванням всі негаразди, образи і розчарування. Нехай життя наповнюють добрі і світлі моменти, любов і радість. Миру вам, гармонії, умиротворення, спокою і віри в найкраще!
Привітання з Чистим четвергом у прозі та віршах / Фото Pinterest
Привітання з Чистим четвергом у віршах
Очисти душу в день цей світлий,
До неба очі підійми,
Хай серденько любов’ю квітне,
Духовні крила розгорне.
Господь усіх благословляє
На щастя, радість на добро.
В Чистий Четвер себе пізнаємо,
щоб дерево життя цвіло.
***
Водою джерельною, чистою,
Прозорою, наче сріблистою,
Змиваю все темне, нечистеє,
Щоб серце зігрілось розхристане.
У Чистий Четвер помолімося
І паскою благословімося,
Щоб радість приходила світлая,
Як гілка черешні розквітлая.
***
Вітаю з Чистим Четвергом!
Бажаю всім змести печалі,
Хай буде радісно кругом,
Хвороби й біди йдуть подалі.
Хай небо нас усіх простить
Й очистить душі променисто.
Молитва у серцях бринить
Прекрасним Божим благовістом.
***
В Чистий Четвер рано встану,
В небо блакитне погляну,
Серце і душу відкрию,
Личенько біле умию.
Богу за всіх помолюся,
Від зла і бід відхрещуся,
Щастя й добра загадаю,
Великдень світлий стрічаю.
Вітаємо усіх зі світлим Чистим четвергом! Надсилайте вітання рідним та близьким в прозі та віршах та передавайте цими щирими словами всю свою любов!