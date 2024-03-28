День рекомендовано провести в спокої та в очищенні думок. Також в Чистий четвер люди вітають один одного, нагадуючи, що світле свято Пасхи вже незабаром.

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Чистий четвер – це світле свято, яке має багато звичаїв: прибирання оселі, приймання водних процедур тощо. Свято покликане дарувати душі молодість, а тілу здоров’я.

У четвер Ісус зібрав всіх апостолів на Таємну вечерю. Перед початком трапези він омив всім ноги, показавши свою смиренність та любов. Саме з цього дня пішла традиція все омивати в оселі. А вино та хліб під час богослужіння вживають, маючи на увазі тіло й кров Господа.



Привітання з Чистим четвергом у прозі та віршах / Фото Pinterest

Чистий четвер для багатьох є днем, коли починають готуватися до Великодня – печуть паски та фарбують яйця.

Ми підготували для вас привітання з Чистим четвергом у прозі та віршах, щоб ви змогли привітати всіх своїх близьких та нагадати про швидкий прихід Христового Воскресіння.

Привітання з Чистим четвергом у прозі

У Чистий Четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Нехай з дому зникне печаль, а з думок – смуток. Нехай в твоєму житті не буде більше місця для образ і поганих слів, а свято Великодня подарує добру надію і удачу.

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Вітаю з Чистим четвергом! Бажаю добре підготуватися до Великодня, а в домі і в думках навести порядок. Нехай усі справи вдаються, всі мрії здійснюються, а в душі залишається місце для нових планів. Удачі, здоров'я, легких і цікавих доріг!

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З Чистим четвергом я вітаю! Бажаю, щоб твій дім наповнився чистотою, щоб у ньому ніколи не було місця образам чи суперечкам, щоб усі були в мирі та злагоді. Щоб було тільки місце для кохання, затишку та тепла.

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Вітаю з Чистим четвергом! У цей день бажаю винести з дому все сміття і залишки тривог, щоб звільнити душу від злих спогадів і образ. Нехай цей день стане новою і чистою сторінкою, з якої почнеться нова історія твого життя, яка буде наповнена лише щастям, любов’ю і радістю!

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У Чистий четвер, вітаю зі святом! Бажаю очищення й оновлення. Нехай підуть із обмиванням всі негаразди, образи і розчарування. Нехай життя наповнюють добрі і світлі моменти, любов і радість. Миру вам, гармонії, умиротворення, спокою і віри в найкраще!



Привітання з Чистим четвергом у прозі та віршах / Фото Pinterest

Привітання з Чистим четвергом у віршах

Очисти душу в день цей світлий,

До неба очі підійми,

Хай серденько любов’ю квітне,

Духовні крила розгорне.

Господь усіх благословляє

На щастя, радість на добро.

В Чистий Четвер себе пізнаємо,

щоб дерево життя цвіло.

***

Водою джерельною, чистою,

Прозорою, наче сріблистою,

Змиваю все темне, нечистеє,

Щоб серце зігрілось розхристане.

У Чистий Четвер помолімося

І паскою благословімося,

Щоб радість приходила світлая,

Як гілка черешні розквітлая.

***

Вітаю з Чистим Четвергом!

Бажаю всім змести печалі,

Хай буде радісно кругом,

Хвороби й біди йдуть подалі.

Хай небо нас усіх простить

Й очистить душі променисто.

Молитва у серцях бринить

Прекрасним Божим благовістом.

***

В Чистий Четвер рано встану,

В небо блакитне погляну,

Серце і душу відкрию,

Личенько біле умию.



Богу за всіх помолюся,

Від зла і бід відхрещуся,

Щастя й добра загадаю,

Великдень світлий стрічаю.

Вітаємо усіх зі світлим Чистим четвергом! Надсилайте вітання рідним та близьким в прозі та віршах та передавайте цими щирими словами всю свою любов!