Перше квітня – брехня всесвітня: кумедні картинки-привітання з Днем сміху

Щороку 1 квітня відзначається День сміху. За традицією, люди сьогодні жартують одне з одного, веселяться, розігрують друзів, рідних та знайомих. У свята навіть існує приказка: "Перше квітня – брехня всесвітня!"

Є версія, що до України День сміху прийшов з Німеччини. Раніше це свято мало ще іншу назву: Марія-брехуха – на честь Марії Єгипетської, чию пам'ять вшановують саме 1 квітня. Більше про його історію розповість LifeStyle 24.

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День сміху: історія свята

Вважається, що День сміху почали відзначати у Стародавньому Римі та Індії. Традиції святкування були такі, як на день весняного рівнодення. Люди веселилися та жартували, аби задобрити весну. 1 квітня також пов'язують з античним фестивалем, який називався Деметрія. Під час події згадували переказ про те, як давньогрецький бог підземного світу Аїд вкрав дочку богині родючості Деметри Прозерпіну. Дівчину так і не вдалось знайти.

Картинки-привітання з Днем сміху

Привітання з 1 квітня / Фото forumsmile.com.ua

Привітання з 1 квітня / Фото vitay.com.ua

Привітання з 1 квітня / Фото Joy Pup

Привітання з 1 квітня / Фото forumsmile.com.ua

Привітання з 1 квітня/ Фото Joy Pup

Привітання з 1 квітня / Фото NV

Привітання з 1 квітня / Фото vitay.com.ua

Привітання з 1 квітня / Фото "Листівки"

Привітання з 1 квітня / Фото "Листівки"

Привітання з 1 квітня / Фото "Люкс ФМ"