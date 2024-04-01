Есть версия, что в Украину День смеха пришел из Германии. Ранее этот праздник имел еще другое название: Мария-лгунья – в честь Марии Египетской, чью память чтят именно 1 апреля. Больше о его истории расскажет LifeStyle 24.

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День смеха: история праздника

Считается, что День смеха начали отмечать в Древнем Риме и Индии. Традиции празднования были такие, как в день весеннего равноденствия. Люди веселились и шутили, чтобы задобрить весну. 1 апреля также связывают с античным фестивалем, который назывался Деметрия. Во время события вспоминали предание о том, как древнегреческий бог подземного мира Аид украл дочь богини плодородия Деметры Прозерпину. Девушку так и не удалось найти.

Картинки-поздравления с Днем смеха

Поздравления с 1 апреля / Фото forumsmile.com.ua

Поздравления с 1 апреля / Фото vitay.com.ua

Поздравления с 1 апреля / Фото Joy Pup

Поздравления с 1 апреля / Фото forumsmile.com.ua

Поздравления с 1 апреля / Фото Joy Pup

Поздравления с 1 апреля / Фото NV

Поздравления с 1 апреля / Фото vitay.com.ua

Поздравления с 1 апреля / Фото "Открытки"

Поздравления с 1 апреля / Фото "Открытки"

Поздравления с 1 апреля / Фото "Люкс ФМ"