Есть версия, что в Украину День смеха пришел из Германии. Ранее этот праздник имел еще другое название: Мария-лгунья – в честь Марии Египетской, чью память чтят именно 1 апреля. Больше о его истории расскажет LifeStyle 24.
Тоже интересно Праздники в апреле 2024 года: сколько дней будут отдыхать украинцы
День смеха: история праздника
Считается, что День смеха начали отмечать в Древнем Риме и Индии. Традиции празднования были такие, как в день весеннего равноденствия. Люди веселились и шутили, чтобы задобрить весну. 1 апреля также связывают с античным фестивалем, который назывался Деметрия. Во время события вспоминали предание о том, как древнегреческий бог подземного мира Аид украл дочь богини плодородия Деметры Прозерпину. Девушку так и не удалось найти.
Картинки-поздравления с Днем смеха
Поздравления с 1 апреля / Фото forumsmile.com.ua
Поздравления с 1 апреля / Фото vitay.com.ua
Поздравления с 1 апреля / Фото Joy Pup
Поздравления с 1 апреля / Фото forumsmile.com.ua
Поздравления с 1 апреля / Фото Joy Pup
Поздравления с 1 апреля / Фото NV
Поздравления с 1 апреля / Фото vitay.com.ua
Поздравления с 1 апреля / Фото "Открытки"
Поздравления с 1 апреля / Фото "Открытки"
Поздравления с 1 апреля / Фото "Люкс ФМ"