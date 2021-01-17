Легенди про маяки можуть здаватися казками або дуже дивним збігом обставин. Зазвичай їх складали самі доглядачі. Чи насправді ці історії були вигаданими – невідомо.

Редакція LifeStyle 24 зібрала 3 найцікавіші легенди про маяки.

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Маяк на острові Бун

Старий маяк на острові Бун має найстрашнішу та трагічну легенду. Сам маяк розташований неподалік від затоки Мен у Північній Америці.

У середині минулого століття тут поселилася Кетлін Брайт, яка стала дружиною доглядача. Одного разу він захворів і Кетлін вдень і вночі доглядала за ним. Почався сильний шторм і чоловік не витримав, недуга його здолала. Кетлін піднялася на 168 сходинок вгору та встала за прожектор. Цілих 5 днів без води та їжі Кетлін Брайт зберігала в ньому світло для кораблів.

На 6 день закінчився шторм і скінчилися сили жінки. На острів Бун вирушили рятувальники, помітивши, що маяк більше не світить.



Таємничий острів Бун / Фото disgustingmen

Але Кетлін Брайт померла. Тепер дух жінки нерозривно пов'язаний з маяком на острові Бун – місцеві рибалки частенько бачать на березі самотню фігуру в білій сукні, а доглядачі кажуть, що світло на маяку іноді вмикається сам по собі.

Маяк Пойнт-Лукаут

Маяк Пойнт-Лукаут – одне з легендарних місць штату Мериленд. Він був побудований у 1830 році та завжди привертав до себе увагу різних містиків і безумців.

У 1981 році до маяка Пойнт-Лукаут приїхав відомий парапсихолог, доктор Ганс Хольцер. За допомогою спеціального обладнання він записав на плівку 24 різних голоси, які нібито належали доглядачам, які раніше тут жили, та солдатам військ Конфедерації.



Маяк Пойнт-Лукаут​ / Фото disgustingmen

Коли Хольцер поїхав і опублікував своє дослідження, маяк Пойнт-Лукаут перетворився в національну пам'ятку, куди почали стікатися туристи з усіх куточків США.

Цікаво, що маяк зустрічається в доповненні до Fallout 3. Там є локація Point Lookout Lighthouse з парочкою крутих квестів.

Маяк на острові Сігейн

У 1795 році на острові Сігейн був зведений маяк за наказом Джорджа Вашингтона. Одна з найвідоміших легенд розповідає про доглядача та його дружину, які жили тут у XIX столітті. Подружжя привезли з собою на острів піаніно, щоб якось себе розважити вечорами.

Але, як виявилось, дружина доглядача вміла грати лише одну мелодію. І вона її грала – раз по раз, день за днем.

Одного разу доглядач маяка не витримав і в черговий раз, коли дружина почала грати, буквально звихнувся – взяв сокиру і зарубав її. Після цього він стрибнув зі скелі. Ця тиха мелодія зводить доглядачів з розуму, примушуючи їх стрибати зі скелі.

До речі, маяк на острові Сігейн був закритий зовсім недавно, у 2019 році.



Саме тут доглядачі сходили з розуму / Фото disgustingmen