Легенды о маяках могут казаться сказками или очень странным стечением обстоятельств. Обычно их составляли сами смотрители. На самом ли деле эти истории были вымышленными – неизвестно.

Редакция LifeStyle 24 собрала 3 самых интересных легенды о маяках.

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Маяк на острове Бун

Старый маяк на острове Бун имеет самую страшную и трагическую легенду. Сам маяк расположен недалеко от залива Мэн в Северной Америке.

В середине прошлого века здесь поселилась Кэтлин Брайт, которая стала женой смотрителя. Однажды он заболел и Кэтлин днем и ночью ухаживала за ним. Начался сильный шторм и мужчина не выдержал, недуг его одолел. Кэтлин поднялась на 168 ступенек вверх и встала за прожектор. Целых 5 дней без воды и еды Кэтлин Брайт хранила в нем свет для кораблей.

На 6 день закончился шторм и кончились силы женщины. На остров Бун отправились спасатели, заметив, что маяк больше не светит.

Таинственный остров Бун / Фото disgustingmen

Но Кэтлин Брайт умерла. Теперь дух женщины неразрывно связан с маяком на острове Бун – местные рыбаки частенько видят на берегу одинокую фигуру в белом платье, а смотрители говорят, что свет на маяке иногда включается сам по себе.

Маяк Пойнт-Лукаут

Маяк Пойнт-Лукаут – одно из легендарных мест штата Мэриленд. Он был построен в 1830 году и всегда привлекал к себе внимание различных мистиков и безумцев.

В 1981 году к маяку Пойнт-Лукаут приехал известный парапсихолог, доктор Ганс Хольцер. С помощью специального оборудования он записал на пленку 24 различных голоса, которые якобы принадлежали стражам, которые раньше здесь жили, и солдатам войск Конфедерации.

Маяк Пойнт-Лукаут / Фото disgustingmen

Когда Хольцер уехал и опубликовал свое исследование, маяк Пойнт-Лукаут превратился в национальную достопримечательность, куда начали стекаться туристы со всех уголков США.

Интересно, что маяк встречается в дополнении к Fallout 3. Там есть локация Point Lookout Lighthouse с парочкой крутых квестов.

Маяк на острове Сигейн

В 1795 году на острове Сигейн был возведен маяк по приказу Джорджа Вашингтона. Одна из самых известных легенд рассказывает о смотрителе и его жене, которые жили здесь в XIX веке. Супруги привезли с собой на остров пианино, чтобы как-то себя развлечь по вечерам.

Но, как оказалось, Жена смотрителя умела играть лишь одну мелодию. И она ее играла – раз за разом, день за днем.

Однажды смотритель маяка не выдержал и в очередной раз, когда жена начала играть, буквально свихнулся – взял топор и зарубил ее. После этого он прыгнул со скалы. Эта тихая мелодия сводит смотрителей с ума, заставляя их прыгать со скалы.

Кстати, маяк на острове Сигейн был закрыт совсем недавно, в 2019 году.

Именно здесь смотрители сходили с ума / Фото disgustingmen