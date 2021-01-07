Маяки непреклонно встречают бушующие волны по всему миру! Они наблюдают за рассветами и закатами солнца, а по ночам перемигиваются с галактическими светилами.

Маяки возникли после зарождения мореплавания. По всему миру они служат ориентиром вдоль маршрутов, пишет Cameralabs.

Читайте также Дверь также может быть очень инстаграмной: фото

Мистические фотографии маяков

С развитием морской торговли много лет назад стали активно возводить маяки, которые помогали кораблям уберечься от опасных мелей, рифов и скал и обеспечить безопасный вход в гавань. Самый известный Александрийский маяк – был единственным из Семи чудес света, имевшим практическое предназначение.



Маяк в ненастный день в Португалии / Фото Руи Фрейре

С маяками связано много легенд и мистических историй, некоторые из них настолько уникальны и увлекательны, что вдохновляют литераторов и кинематографистов.



"Ледниковый период" в Сент-Джозеф, Мичиган / Фото Аркадиуш Ziomek

Бывали в истории и курьезы. В 1885 году Финляндия по ошибке построила маяк в Швеции. Это произошло на острове Меркет, который между собой делят 2 страны. Но впоследствии линию границы перенесли для того, чтобы маяк остался на финской стороне.



Маяк и волны / Фото Насера Османа

Сигнальные башни – это практическая польза, которая имеет свою магию. Возможно, сама миссия маяков – указать путь – и является тем элементом, который делает их настолько загадочными и гипнотическими.



Маяк под звездным небом / Фото Дэниела Гринвуда

Сегодня с развитием навигационных систем роль этих башен в жизни судов существенно ослабла. Но многие Старые Маяки до сих пор стоят и продолжают веять магию. Они веками выдерживают встречи с худшими настроениями океана, сильнейшими штормами и ветрами.



"Драма на маяке", Уэльс / Фото Алекса Гжика



Волны разбиваются о побережье в Испании / Фото Оскара Мартинеса

Маяк Святого Иосифа на озере Мичиган в холодную погоду / Фото Джошуа Новицки

Настоящий февральский шторм / Фото Эдуардо Тейшейра де Соуза

Огромная волна валится на маяк / Фото Грега Уотерса