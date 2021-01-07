Маяки непохитно зустрічають бурхливі хвилі по всьому світу! Вони спостерігають за світанками та заходами сонця, а ночами переморгуються з галактичними світилами.

Маяки виникнули після зародження мореплавання. По всьому світу вони служать орієнтиром вздовж маршрутів, пише Cameralabs.

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Містичні фотографії маяків

З розвитком морської торгівлі багато років тому стали активно зводити маяки, які допомагали кораблям уберегтися від небезпечних мілин, рифів і скель та забезпечити безпечний вхід у гавань. Найвідоміший Олександрійський маяк – був єдиним зі Семи чудес світу, що мав практичне призначення.



Маяк в непогожий день у Португалії / Фото Руї Фрейре

З маяками пов’язано багато легенд і містичних історій, деякі з них настільки унікальні та захоплюючі, що надихають літераторів і кінематографістів.



"Льодовиковий період" у Сент-Джозеф, Мічиган / Фото Arkadiusz Ziomek

Бували в історії й курйози. У 1885 році Фінляндія помилково побудувала маяк у Швеції. Це сталося на острові Меркет, який між собою ділять 2 країни. Але згодом лінію кордону перенесли для того, щоб маяк залишився на фінській стороні.



Маяк і хвилі / Фото Насера Османа

Сигнальні вежі – це практична користь, яка має свою магія. Можливо, сама місія маяків – вказати шлях – і є тим елементом, який робить їх настільки загадковими та гіпнотичними.



Маяк під зоряним небом / Фото Деніела Грінвуда

Сьогодні з розвитком навігаційних систем роль цих веж у житті суден істотно ослабла. Але багато старих маяків досі стоять та продовжують віяти магію. Вони століттями витримують зустрічі з гіршими настроями океану, найсильнішими штормами та вітрами.



"Драма на маяку", Уельс / Фото Алекса Гжіка



Хвилі розбиваються о узбережжя в Іспанії / Фото Оскара Мартінеса



Маяк Святого Йосипа на озері Мічиган у холодну погоду / Фото Джошуа Новіцкі



Справжній лютневий шторм / Фото Едуардо Тейшейра де Соуза



Величезна хвиля валиться на маяк / Фото Грега Уотерса