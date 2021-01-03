Двері також можуть бути дуже інстаграмними: фото
Коли подорожуєте чи гуляєте рідним містом, ви часто не звертаєте увагу на двері в різні приміщення. Вони можуть розповісти цікаву історію, а ще на їхньому фоні вдаються круті фото.
Редакція LifeStyle 24 зібрала для вас добірку дуже інстаграмних дверей.
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Інстаграмні двері
Старі двері з дивовижним обрамленням
Засувка на дверях, як окремий вид мистецтва
Дуже гарні двері, які точно привертають увагу туристів
Містичні двері, але, на жаль, вони під замком
Звертайте увагу на дверні ручки!
Двері та вікна одного стилю створюють чудовий тандем
Умілі руки можуть перетворити навіть найнудніші двері у витвір мистецтва
Святкове оздоблення звичайних дверей також привертає увагу багатьох
Дзеркальні двері з металевим оздобленням
Двері в тандемі з вікном
Двері для дуже худих людей
Ці двері розташовані у Парижі, Франція.
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