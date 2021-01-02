Дволика кішка, яка зачаровує своєю красою: милі фото
У 2009 році кішку Венеру забрали з молочної ферми, яка розташовувалась у Північній Кароліні. На неї одразу звернули увагу господарі, адже вона має дуже незвичайний окрас і гетерохромію.
Інстаграм акаунт @venustwofacecat сьогодні вже має 2 мільйони підписників, які слідкують за життям дуже гарної кішки.
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Чому Венера незвичайна?
Морда кішки розділена навпіл кольором, половина – чорна, а інша – руда. Крім того, Венера ще має різного кольору очі: ліве око зелене, а праве – сіро-синє. Ветеринари називають її химерою та стверджують, що її вигляд – це прояв мозаїцизму.
Вона відома в соціальних мережах як Venus the Two Face Cat.
Навіщо вписуватися, коли ти народився, щоб виділятися?
– з інстаграму Венери.
Венера має білий комір, а все тіло покрито чорно-рудими плямами
Вона дійсно виглядає, як 2 різні кішки
Тільки подивіться, яка вона мила на цьому фото!
Подушечки на лапках теж мають різний колір
У родини насправді багато інших тварин
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