У 2009 році кішку Венеру забрали з молочної ферми, яка розташовувалась у Північній Кароліні. На неї одразу звернули увагу господарі, адже вона має дуже незвичайний окрас і гетерохромію.

Інстаграм акаунт @venustwofacecat сьогодні вже має 2 мільйони підписників, які слідкують за життям дуже гарної кішки.

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Чому Венера незвичайна?

Морда кішки розділена навпіл кольором, половина – чорна, а інша – руда. Крім того, Венера ще має різного кольору очі: ліве око зелене, а праве – сіро-синє. Ветеринари називають її химерою та стверджують, що її вигляд – це прояв мозаїцизму.

Вона відома в соціальних мережах як Venus the Two Face Cat.

Навіщо вписуватися, коли ти народився, щоб виділятися?

– з інстаграму Венери.

Венера має білий комір, а все тіло покрито чорно-рудими плямами

Вона дійсно виглядає, як 2 різні кішки

Тільки подивіться, яка вона мила на цьому фото!

Подушечки на лапках теж мають різний колір

У родини насправді багато інших тварин