В 2009 году кошку Венеру забрали с молочной фермы, которая располагалась в Северной Каролине. На нее сразу обратили внимание хозяева, ведь она имеет очень необычный окрас и гетерохромию.

Инстаграм аккаунт @venustwofacecat сегодня уже имеет 2 миллиона подписчиков, которые следят за жизнью очень красивой кошки.

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Почему Венера необычная?

Морда кошки разделена пополам цветом, половина – черная, а другая – рыжая. Кроме того, Венера еще имеет разного цвета глаза: левый глаз зеленый, а правый – серо-синий. Ветеринары называют ее химерой и утверждают, что ее облик – это проявление мозаицизма.

Она известна в социальных сетях как Venus the Two Face Cat.

Зачем вписываться, когда ты родился, чтобы выделяться?

– из инстаграма Венеры.

Венера имеет белый воротник, а все тело покрыто черно-рыжими пятнами

Она действительно выглядит, как 2 разные кошки

Только посмотрите, какая она милая на этом фото!

Подушечки на лапках тоже имеют разный цвет

В семье на самом деле много других животных