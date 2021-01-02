Двуликая кошка, которая очаровывает своей красотой: милые фото
В 2009 году кошку Венеру забрали с молочной фермы, которая располагалась в Северной Каролине. На нее сразу обратили внимание хозяева, ведь она имеет очень необычный окрас и гетерохромию.
Инстаграм аккаунт @venustwofacecat сегодня уже имеет 2 миллиона подписчиков, которые следят за жизнью очень красивой кошки.
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Почему Венера необычная?
Морда кошки разделена пополам цветом, половина – черная, а другая – рыжая. Кроме того, Венера еще имеет разного цвета глаза: левый глаз зеленый, а правый – серо-синий. Ветеринары называют ее химерой и утверждают, что ее облик – это проявление мозаицизма.
Она известна в социальных сетях как Venus the Two Face Cat.
Зачем вписываться, когда ты родился, чтобы выделяться?
– из инстаграма Венеры.
Венера имеет белый воротник, а все тело покрыто черно-рыжими пятнами
Она действительно выглядит, как 2 разные кошки
Только посмотрите, какая она милая на этом фото!
Подушечки на лапках тоже имеют разный цвет
В семье на самом деле много других животных
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