Одна з найуспішніших моделей сучасності Белла Хадід святкує день народження. 24-річчя зірка вирішила зустріти в компанії двох подруг, з якими приватним літаком відправилась у розкішний комплекс.

Знаменитості звикли відзначати дні народження у зірковій компанії з розмахом. Однак пандемія коронавірусу змінила формат святкування. Сьогодні, 9 жовтня, 24 роки виповнюється Беллі Хадід. Модель не стала влаштовувати гучну вечірку, а в інстаграм-профілі показала своє святкування.

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Попри те, що зірка звикла до світських заходів і камер, розпочати новий рік свого життя вона вирішила подалі від папараці та шанувальників. Разом з двома подругами Белла Хадід приватним літаком, з численними кульками на борту, вирушила в елітний комплекс на березі озера. Вечірку дівчата влаштували ще вдень, розважаючись на пірсі з безліччю коктейлів.

Я зазвичай скасовую будь-які великі святкування до дня народження, тому цього року я просто взяла своїх прекрасних друзів у пригоду, яку більше ніколи не вдасться повторити,

– прокоментувала іменинниця.

Для поїздки Белла Хадід обрала рожевий топ з мереживними вставками, широкі штани синього кольору, білі кросівки і яскраву бейсболку. Епатажу образу моделі додали численні прикраси – золоті браслети, ланцюжки на шиї з підвісками і масивні сережки.

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На березі озера Белла Хадід відпочивала у різнобарвному купальнику на зав'язках, який розкішно підкреслював її бездоганну фігуру. Схоже, зірка вирішила продовжити літо та влаштувати пляжну вечірку. Навіть попри скромну компанію вона почувалась щасливою і розважалась на повну.

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