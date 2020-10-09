Одна из самых успешных моделей современности Белла Хадид празднует день рождения. 24-летие звезда решила встретить в компании двух подруг, с которыми частным самолетом отправилась в роскошный комплекс.

Знаменитости привыкли отмечать дни рождения в звездной компании с размахом. Однако пандемия коронавируса изменила формат празднования. Сегодня, 9 октября, 24 года исполняется Белле Хадид. Модель не стала устраивать шумную вечеринку, а в инстаграм-профиле показала свое празднование.

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Несмотря на то, что звезда привыкла к светским мероприятиям и камерам, начать новый год своей жизни она решила подальше от папарацци и поклонников. Вместе с двумя подругами Белла Хадид частным самолетом, с многочисленными шариками на борту отправилась в элитный комплекс на берегу озера. Вечеринку девушки устроили еще днем, развлекаясь на пирсе с множеством коктейлей.

Я обычно отменяю любые большие празднования ко дню рождения, поэтому в этом году я просто взяла своих прекрасных друзей в приключение, которое больше никогда не удастся повторить,

– прокомментировала именинница.

Для поездки Белла Хадид выбрала розовый топ с кружевными вставками, широкие брюки синего цвета, белые кроссовки и яркую бейсболку. Эпатажа образу модели добавили многочисленные украшения – золотые браслеты, цепочки на шее с подвесками и массивные серьги.

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На берегу озера Белла Хадид отдыхала в разноцветном купальнике на завязках, который роскошно подчеркивал ее безупречную фигуру. Похоже, звезда решила продлить лето и устроить пляжную вечеринку. Даже несмотря на скромную компанию она чувствовала себя счастливой и развлекалась по полной.

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