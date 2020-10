Після появи в житті принца Гаррі Меган Маркл, стосунки з його братом Вільямом трохи змінилися. А коли Гаррі став батьком вперше, то він з дружиною вирішив не повідомляти про це одразу. Це дуже не сподобалося братові.

У новій книжці про братів принца Вільяма та Гаррі Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult (Битва братів: Вільям, Гаррі та історія королівської родини в неспокійні часи), написаної Робертом Лейсі, розповідається про образи братів. Зокрема і про той період, коли Гаррі вперше став батьком.

До теми Меган Маркл і принц Гаррі розповіли, від чого відмовились заради сина Арчі: відео

Видання Us Magazine повідомило про те, що принц Вільям був незадоволений рішенням Гаррі та Меган Маркл приховати від преси народження сина. Роберт Лейсі стверджує, що той час, відколи подружжя не повідомляло про народження первістка, вони використали задля того, щоб спокійно повернутися у Віндзор.

"5 травня 2019 року Меган народила здорового сина. Малюк Арчі з'явився на світ о 5:26 ранку... Їхня хитрість полягала в тому, що вдень Букінгемський палац опублікував неправдиву заяву про те, що в Меган почалися пологи", – пише в книжці.

Це відразу не сподобалося принцу Вільяму, який зневажливо подумав про їхні маневри і рішення приховати народження Арчі. Адже через ці хитрощі вся королівська сім'я, зокрема Єлизавета ІІ, принц Філіп, принц Чарльз познайомилися з малюком через декілька годин. Натомість принц Вільям прибув до дитини з Кейт Міддлтон через тиждень. Варто зазначити, що тоді він також не взяв на зустріч своїх дітей.

З'являються чутки про те, що стосунки між братами під час пандемії покращились. Але насправді, за словами видання, у Вільяма та Гаррі досі є розбіжності в поглядах та думках.

Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/buzz/monarchy/98999-uilyam-nedovolen-chto-ego-brat-skryvali-rozhdenie-perventca.html