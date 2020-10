После появления в жизни принца Гарри Меган Маркл отношения с его братом Уильямом немного изменились. А когда Гарри стал отцом впервые, то он с женой решил не сообщать об этом сразу. Это очень не понравилось брату.

В новой книге о братьях принца Уильяма и Гарри "Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult" (Битва братьев: Уильям, Гарри и история королевской семьи в смутные времена), написанной Робертом Лейси, рассказывается об обидах братьев. В том числе и о том периоде, когда Гарри впервые стал отцом.

К теме Меган Маркл и принц Гарри рассказали, от чего отказались ради сына Арчи: видео

Издание Us Magazine сообщило о том, что принц Уильям был недоволен решением Гарри и Меган Маркл скрыть от прессы рождение сына. Роберт Лейси утверждает, что то время, с тех пор как супруги не сообщали о рождении первенца, они использовали для того, чтобы спокойно вернуться в Виндзор.

"5 мая 2019 года Меган родила здорового сына. Малыш Арчи появился на свет в 5:26 утра... Их хитрость заключалась в том, что днем Букингемский дворец опубликовал ложное заявление о том, что у Меган начались роды", – пишет в книжке.

Это сразу не понравилось принцу Уильяму, который с неприятием подумал об их маневрах и решении скрыть рождение Арчи. Ведь из-за этих хитростей вся королевская семья Елизавета II, принц Филипп, принц Чарльз познакомились с малышом через несколько часов. При этом принц Уильям прибыл к ребенку с Кейт Миддлтон через неделю. Стоит отметить, что тогда он также не взял на встречу своих детей.

Ходят слухи, что отношения между братьями улучшились во время пандемии. Но на самом деле, по словам издания, у Уильяма и Гарри до сих пор есть расхождения во взглядах и мнениях.

Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/buzz/monarchy/98999-uilyam-nedovolen-chto-ego-brat-skryvali-rozhdenie-perventca.html