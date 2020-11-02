Днями стало відомо, що британський принц Вільям ще в квітні перехворів на коронавірус. Втім, герцог вирішив приховати це від публіки для того, щоб не розсіювати паніку серед свого народу.

Нещодавно британська преса, зокрема таблоїд The Sun, повідомили про те, що принц Вільям вже хворів на коронавірус. Це було ще цієї весни в квітні, але тоді герцог Кембриджський вирішив приховати ситуацію від народу. На його думку, це б поширило паніку в суспільстві.

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За словами видання, принц Вільям заразився від свого батька принца Чарльза, який тоді хворів на коронавірус. Герцог не хотів тривожити суспільство, а тому перебував таємно в сімейному маєтку в Норфолку.

Відбувались набагато важливіші речі, тому я не хотів нікого тривожити,

– сказав принц, за словами видання.

Окрім того, Кейт Міддлтон тоді від чоловіка не заразилась: її тест на коронавірус виявився негативним. Але незважаючи на хворобу, принц Вільям і надалі працював. Зокрема, він провів за цей час 14 відеозустрічей. Варто зазначити, що йому не вдалось перенести хворобу легко. Видання інформувало про те, що в один момент герцогу стало важко дихати, а тому його близькі запанікували.

Але, поки що, новину про те, що принц Вільям перехворів на коронавірус, офіційні джерела палацу не підтвердили.