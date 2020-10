Зіркове сімейство Кардашян не оминув коронавірус. Ще в березні Хлої Кардашян отримала позитивний ПЛР-тест на COVID-19. У новому випуску реаліті Keeping Up With the Kardashians зірка розповіла про симптоми.

Родина Кардашян, як і зірки по всьому світу, ще кілька місяців тому дотримувалась режиму ізоляції під час першого спалаху COVID-19. Однак тепер знаменитості відкрито нехтують карантинними нормами. Після гучної вечірки на приватному острові, присвяченої 40-річчю світської левиці Кім Кардашян, Хлої Кардашян оголосила, що хворіла на коронавірус. Про це пише CNN. До теми Бездушно й огидно: Кім Кардашян засудили за святкування 40-річчя на приватному острові Недугу модель поборола ще в березні, проте оприлюднити це вирішила в сімейному реаліті-шоу Keeping Up With the Kardashian, яке вийшло днями. Сестра Кім Кардашян та мама Кріс Дженнер зізнались, що вона почувалась дуже погано, була налякана і нервувала, коли чекала результат ПЛР-тесту. Ще до діагностування коронавірусу в доньки Кріс Дженнер тривожно телефонувала всім лікарям, аби знайти того, хто міг би допомогти з лікуванням. Так, сама Хлої Кардашян зняла відео у ліжку, в якому зізналась, що коронавірус у неї все ж підтвердився. Вона зізналась, що з симптомів має блювоту, кашель, приливи жару та холоду й страшні головні болі. Щойно дізналася, що у мене COVID-19. Я була у своїй кімнаті. Все буде добре, але кілька днів було дуже погано. Я страждаю на мігрень, але це був найбожевільніший головний біль. Груди горіли, коли я кашляла,

– поділилась знаменитість. Попри небезпечну хворобу Хлої Кардашян була переконана, що світу вдасться здолати підступний вірус, якщо всі будуть дотримуватися карантинних норм і рекомендацій лікарів. Схоже, за понад пів року після зараження коронавірусом ані Хлої, ані Кім, ані інших членів сімейства Кардашян не лякає COVID-19. Хлої Кардашян хворіла на коронавірус: дивіться відео онлайн