Звездное семейство Кардашян не обошло коронавирус. Еще в марте Хлои Кардашян получила положительный ПЦР-тест на COVID-19. В новом выпуске реалити Keeping Up With the Kardashians звезда рассказала о симптомах.

Семья Кардашян, как и звезды по всему миру, еще несколько месяцев назад придерживалась режима изоляции во время первой вспышки COVID-19. Однако теперь знаменитости открыто пренебрегают карантинными нормами. После шумной вечеринки на частном острове, посвященной 40-летию светской львицы Ким Кардашян, Хлои Кардашян объявила, что болела коронавирусом. Об этом пишет CNN. К теме Бесчувственно и отвратительно: Ким Кардашян осудили за празднование 40-летия на частном острове Недуг модель поборола еще в марте, однако обнародовать это решила в семейном реалити-шоу Keeping Up With the Kardashian, которое вышло на днях. Сестра Ким Кардашян и мама Крис Дженнер признались, что она чувствовала себя очень плохо, была напугана и нервничала, когда ждала результат ПЦР-теста. Еще до диагностирования коронавируса у дочери Крис Дженнер тревожно звонила всем врачам, чтобы найти того, кто мог бы помочь с лечением. Так, сама Хлои Кардашян сняла видео в постели, в котором призналась, что коронавирус у нее все же подтвердился. Она призналась, что из симптомов у нее рвота, кашель, приливы жара и холода и страшные головные боли. Только что узнала, что у меня COVID-19. Я была в своей комнате. Все будет хорошо, но несколько дней было очень плохо. Я страдаю мигренью, но это была самая безумная головная боль. Грудь горела, когда я кашляла,

– поделилась знаменитость. Несмотря на опасную болезнь Хлои Кардашян была убеждена, что миру удастся одолеть коварный вирус, если все будут соблюдать карантинные нормы и рекомендации врачей. Похоже, за более чем пол года после заражения коронавирусом ни Хлои, ни Ким, ни других членов семейства Кардашян не пугает COVID-19. Хлои Кардашян болела коронавирусом: смотрите видео онлайн