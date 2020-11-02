Принц Уильям переболел коронавирусом и скрыл это, – СМИ
На днях стало известно, что британский принц Уильям еще в апреле переболел коронавирусом. Впрочем, герцог решил скрыть это от публики для того, чтобы не сеять панику среди своего народа.
Недавно британская пресса, в частности таблоид The Sun, сообщили о том, что принц Уильям уже болел коронавирусом. Это было еще этой весной в апреле, но тогда герцог Кембриджский решил скрыть ситуацию от народа. По его мнению, это бы распространило панику в обществе.
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По словам издания, принц Уильям заразился от своего отца принца Чарльза, который тогда болел коронавирусом. Герцог не хотел тревожить общество, а потому находился тайно в семейном поместье в Норфолке.
Происходили гораздо более важные вещи, поэтому я не хотел никого тревожить,
– сказал принц, по словам издания.
Кроме того, Кейт Миддлтон тогда от супруга не заразилась: ее тест на коронавирус оказался отрицательным. Но несмотря на болезнь, принц Уильям и в дальнейшем работал. В частности, он провел за это время 14 видеовстреч. Стоит отметить, что ему не удалось перенести болезнь легко. Издание информировало о том, что в один момент герцогу стало трудно дышать, а потому его близкие запаниковали.
Но, пока, новость о том, что принц Уильям переболел коронавирусом, официальные источники дворца не подтвердили.
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