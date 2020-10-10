Віндзорський замок готується до прибуття принца Гаррі додому. Ходять чутки, що королева Єлизавета викликала внука на серйозну розмову після його коментарів щодо виборів у США.

Британський таблоїд The Sun повідомив про те, що принц Гаррі повинен приїхати до Великої Британії задля серйозної розмови з королевою Єлизаветою ІІ. Меган Маркл при цьому, ймовірно, залишиться в США.

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Новина з'явилась після того, як принц Гаррі передав значну суму коштів, щоб заплатити за рахунки за ремонт та орендну плату свого будинку в Британії. Нещодавно королева Єлизавета ІІ повернулась до Відзорського замку і готова там розмовляти з онуком.

У замку попереджували, що Гаррі переступив межу, коли говорив про політику в США,

– пише таблоїд.

Видання зазначає, що персонал вже готує котедж Фрогмор до приїзду принца Гаррі. Перебування його в маєтку може тривати кілька тижнів. Варто зазначити, що при цьому, ім'я Меган Маркл не згадується, тому вона, цілком ймовірно, може залишитися в Каліфорнії на той час.

Після приїзду до Великої Британії принцу доведеться ізолюватися на два тижні. Втім, інсайдери пишуть, що котедж Фрогмор є достатньо великим, тому розмови між родичами будуть проходити на соціальній дистанції.