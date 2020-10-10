Виндзорский замок готовится к прибытию принца Гарри домой. Ходят слухи, что королева Елизавета вызвала внука на серьезный разговор после его комментариев относительно выборов в США.

Британский таблоид The ​​Sun сообщил о том, что принц Гарри должен приехать в Великобританию для серьезного разговора с королевой Елизаветой II. Меган Маркл при этом, вероятно, останется в США.

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Новость появилась после того, как принц Гарри передал значительную сумму средств, чтобы заплатить за счета за ремонт и арендную плату своего дома в Британии. Недавно королева Елизавета II вернулась в Видзорский замок и готова там разговаривать с внуком.

В замке предупреждали, что Гарри переступил черту, когда говорил о политике в США,

– пишет таблоид.

Издание отмечает, что персонал уже готовит коттедж Фрогмор к приезду принца Гарри. Пребывание его в имении может длиться несколько недель. Стоит отметить, что при этом имя Меган Маркл не упоминается, поэтому она, вполне вероятно, может остаться в Калифорнии в то время.

После приезда в Великобританию принцу придется изолироваться на две недели. Впрочем, инсайдеры пишут, что коттедж Фрогмор является достаточно большим, поэтому разговоры между родственниками будут проходить на социальной дистанции.